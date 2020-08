Gobierno lamenta ausencia clave del senador Ossandón tras rechazo a la nominación de Raúl Mera a la Suprema

El ministro de Justicia, Hernán Larraín lamentó el rechazo del Senado a la nominación del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para el máximo tribunal del país. "El voto que faltó fue de un senador de nuestra coalición", expresó.

El Gobierno lamentó el rechazo del Senado a la nominación del juez Raúl Mera Muñoz como nuevo integrante de la Corte Suprema.

Mera, ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, había sido nominado por el presidente Sebastián Piñera para el máximo tribunal del país y requería el apoyo de 2/3 de la Cámara Alta, es decir, de 29 parlamentarios, logrando 28 votos a favor y 14 en contra, por lo que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, presente en el hemiciclo, manifestó su extrañeza ante la ausencia del senador RN Manuel José Ossandón.

"Lamentablemente, el voto que faltó fue de un senador de nuestra coalición. No tengo antecedentes de por qué eso haya ocurrido, pero resulta doloroso constatar esta situación", explicó.

El titular de Justicia reconoció que "no tengo explicación, por eso que lamento ese resultado, no obstante, la gran votación obtenida. El ministro Raúl Mera es un gran juez y no se merecía este resultado. Es el Poder Judicial el que se ve afectado cuando ocurren estos hechos que para mí son inexplicables".

"Aquí estuvieron los votos -recalcó-. Si hubiese estado el senador que faltó de nuestra coalición (en alusión a Ossandón), no nos estaríamos lamentando, estaríamos celebrando y agradeciendo este respaldo del Senado a alguien que merecía llegar a la Corte Suprema. Es muy lamentable lo que ha pasado".

Larraín dijo desconocer las razones que tuvo Ossandón para faltar a la sesión. "Personalmente, ayer hablé con los jefes de comité de Chile Vamos para averiguar en qué estado estaba la situación y la información que a mí me entregaron es que tenían el 100 por ciento de los votos asegurados y comprometidos, por lo tanto, no hice un esfuerzo personal", admitió.

"Las conversaciones las he tenido con distintos senadores de la oposición que tenían dudas, interrogantes y era necesario esclarecerlas porque estas decisiones son muchas veces difíciles de tomar. De manera que para mí ha sido una sorpresa lo que ha pasado hoy, una sorpresa amarga, pero en fin, así es la vida", dijo.

Pese a algunos reparos que provocó el nombre de Mera entre parlamentarios de oposición por fallos referidos a derechos humanos y a la situación ambiental de Quintero, el magistrado recibió votos de 10 senadores de ese sector: Ximena Rincón (DC), Carolina Goic (DC), Francisco Huenchumilla (DC), Jorge Pizarro (DC), Felipe Harboe (PPD), Ricardo Lagos Weber (PPD), Jaime Quintana (PPD), Jorge Soria (PPD), José Miguel Insulza (PS) y Juan Pablo Letelier (PS).

