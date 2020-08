Gobierno ingresará proyecto que reduce el número de parlamentarios

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, explicó que el proyecto pretende disminuir a 134 los diputados y mantener 50 senadores.

Tras reunirse con los diputados de Chile Vamos que forman parte de la comisión de Constitución de la Cámara, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, anunció el ingreso de una indicación al proyecto que reduce el número de parlamentarios.

La iniciativa se encuentra en su primer trámite legislativo con suma urgencia y, según explicó el ministro Monckeberg, la indicación, que se presentará este viernes, se logró gracias a un marco de entendimiento entre el Ejecutivo y la coalición oficialista.

Este acuerdo, explicó Monckeberg, "consiste en que el Senado se mantiene en el mismo número de integrantes que se aprobó en las últimas modificaciones, es decir, los 50 miembros que se van a completar en la próxima elección. Pero, en el caso de los diputados, estos se disminuyen de 155, como es hoy día, a 134 diputados".

"Al mismo tiempo, se va a exigir que tanto los diputados como los senadores, para ser elegidos, deben tener, de manera individual, al menos un 3% de votación obtenida en su elección, tanto en la región o en el distrito que se trate", añadió el titular de Segpres.

"Esto permite, por un lado, seguir manteniendo un sistema proporcional, con representatividad y respetando la diversidad que existe en el Congreso. Se mantendrá el mismo número de distritos que hoy día existe, que son 28, y que el mínimo de diputados que se elige en los distritos más pequeños es tres. Por lo tanto, no se vuelve a la lógica del binominal", agregó.

Asimismo, el ministro Monckeberg explicó el mecanismo mediante el cual se disminuirá el número de diputados. "La reducción del número de parlamentarios no se hace de manera antojadiza, no se hace con la calculadora, se hace de manera seria. El Servel, de acuerdo a la información del último Censo, disminuye en aquellas zonas en que la población no dice relación con el número de diputados. En esos lugares se disminuyen los diputados hasta llegar a 134".

En ese sentido, aseguró que "creemos que es una fórmula seria, objetiva, que resguarda la representatividad, la proporcionalidad y la diversidad del Congreso, permite que el Senado se instale en forma, como corresponde a partir del próximo año, pero también permite que en la Cámara de Diputados se produzca una reducción importante del número de parlamentarios".

Con esta indicación, explicó, tanto el Gobierno como Chile Vamos buscan reforzar las instituciones y tener un Congreso efectivo y eficiente en su trabajo legislativo, de fiscalización y de representación.

