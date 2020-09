Gobierno explica cómo opera la ley si un contagiado de Covid-19 acude a votar al Plebiscito

El vocero de Jaime Bellolio manifestó que si un contagiado va a votar "por supuesto que puede ser sancionado".

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó este martes cómo opera la ley si un contagiado de Covid-19 acude a un local de votación para el Plebiscito del 25 de octubre.

"Las personas que hoy día tienen Covid positivo no pueden salir de sus hogares, es decir, tienen que guardar cuarentena igual que sus contactos estrechos y eso no va a cambiar", precisó el secretario de Estado.

El portavoz de La Moneda declaró que "si queremos que haya participación altísima, esa participación tiene que ser con autocuidado, segura en seguridad sanitaria así como en materia de seguridad pública".

"La ley dice que si una persona llega a sufragar puede sufragar sin perjuicio de las sanciones sanitarias que después le vayan a llegar", explicó Bellolio.

Asimismo detalló que "la ley es súper clara en esto, si una persona que tiene Covid llega a votar, nosotros esperamos que no lo haga, porque por supuesto que lo vamos a fiscalizar, no se le puede impedir que vote, vota y una vez que eso ocurra por supuesto que puede ser sancionado y ser llevado detenido porque está infraccionando una norma específica que dice que una persona con Covid no puede salir de su casa".

"No es sólo por él sino que también es por las demás personas, nosotros no queremos que se propague más el virus y hemos trabajado muchísimo y arduamente, esto ha tenido altísimos costos sociales, en las familias, y por lo mismo la única manera de empezar al recuperación es protegernos todos juntos", concluyó Bellolio.

