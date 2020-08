Gobierno entrega propuesta a camioneros y descarta "caos" en las carreteras por el paro

El ministro del Interior, Víctor Pérez, reveló en La Moneda que el Gobierno envió una propuesta y que ahora "estamos a la espera de una respuesta".

El ministro del Interior, Víctor Pérez, reveló la noche de este jueves, en La Moneda, que el Gobierno envió una propuesta a la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y los demás gremios que convocaron a la movilización de los camioneros, por lo que "estamos a la espera de una respuesta" en las próximas horas o días.

Pérez, además, le bajó el perfil a los bloqueos de carreteras, al señalar que han sido transitorios, destacando que no se ha interrumpido la cadena de alimentos.

"Nosotros hemos estado trabajando durante todo el día con los dirigentes de los camioneros, les hicimos llegar una propuesta y estamos a la espera de la respuesta que ellos nos den", señaló Pérez, quien estuvo acompañado por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

"El Gobierno sigue manteniendo los canales abiertos del diálogo, vamos a seguir trabajando intensamente para lograr que esta movilización de algunos gremios de camioneros pueda ser detenida o bajada en las próximas horas o próximos días", señaló.

"Hemos conversado con muchos dirigentes que también nos manifiestan la voluntad que solo a través del diálogo podemos avanzar sobre el problema de fondo que ellos plantean, que es generar mayores políticas de seguridad, eso quiere decir que el Estado tenga más instrumentos, como la ley de inteligencia, la ley del robo de madera, y cómo también nosotros cumplimos con nuestras obligaciones de mantener el orden público, fortaleciendo el accionar de nuestras policías para garantizar que cualquier ciudadano realice su vida cotidiana con seguridad", agregó.

Luego, Pérez destacó el tenor de la movilización: "Estamos dialogando, escuchando, para resolver un conflicto que puede generar incomodidades, pero no ha generado bloqueos ni problemas en algo que es fundamental, particularmente en una pandemia, como es el suministro de la cadena alimentaria. Todos los chilenos van a seguir recibiendo los elementos necesarios para su vida cotindiana".

Al ser consultado por el bloqueo de la ruta 5 Sur, cuyo tránsito hacia el norte a la altura de Lautaro ha sido cortado completamente, Pérez asumió que "indudablemente, en distintos momentos de los últimos meses ha habido cortes de las rutas, y también ha habido retrasos en el tránsito de las personas, por ende nuestro accionar ha sido dialogar para dejar abiertos momentos, por tanto, hemos monitoreado estrictamente estos cortes, pero han sido transitorios".

"Les hemos pedido a los dirigentes -continuó- que preferimos que se cumpla a cabalidad lo que ellos han dicho, que es que los camiones estarán en la bermas de las rutas. Por lo tanto, pueden haber hechos puntuales que los reclamamos, hablamos con los Carabineros para que se restablezca el orden y también hemos hablado con los dirigentes para que las rutas se mantengan despejadas".

Pérez rebatió a quienes señalan que ha habido caos en las carreteras. "No me atrevería a calificar como caos los retrasos. Hemos instruido a Carabineros que esas situaciones no sucedan. Lo importante es que nosotros hemos escuchado el clamor de muchos chilenos, no solo de los camioneros, en los temas del combate a la violencia, a las organizaciones criminales, a quienes han disparado a familias de camioneros", dijo.

Sobre la tolerancia del Gobierno para permitir que los manifestantes se desplacen por la vía pública en medio del toque de queda o sin salvoconducto, Pérez señaló que "estamos en un conflicto, por lo tanto, el manejo es resolver el conflicto y no agravarlo. Hemos pedido que esta noche quienes se queden a la orilla de las carreteras estén al interior de sus camiones porque la voluntad del Gobierno es el cumplimiento de la legalidad. El Gobierno está abierto a dialogar para avanzar en algo que todos queremos: que es que las bandas criminales sean investigadas, llevadas a los tribunales".

Por último, apuntó que "la opinión pública no quiere violencia, quiere que a través del diálogo se resuelvan los problemas, de la misma manera que estamos estructurando acciones para combatir a los grupos criminales que han generado los problemas, porque este problema ha sido generado por quienes han quemado camiones, por quienes balearon a Montserrat, por los que balearon a una familia de camioneros en La Araucanía. A quienes están angustiados por esa violencia, les decimos que hay que estar alineados en construir un estándar alto de seguridad para poder vivir en paz".

PURANOTICIA