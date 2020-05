Gobierno anuncia rebaja al presupuesto de Bomberos de "sólo" $1.400 millones

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció que la disminución será de $1.400 millones y no de $3.755 millones como contemplaba el decreto original de la Dirección de Presupuestos.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció que la polémica rebaja al presupuesto de Bomberos será menor a lo anunciado. Tras reunirse con la Junta de Bomberos, el secretario de Estado aseguró que la disminución será de $1.400 millones y no de $3.755 millones, como contemplaba el decreto original de la Dirección de Presupuestos.

"Quiero valorar ese gesto. En lo concreto, hemos llegado a un acuerdo con la Junta de Bomberos de proceder a una rebaja presupuestaria que es menor que la originalmente planteada, pero que es importante", dijo Briones. De esta forma, esta llegaría al 2,9% y no al 7,86% original.

"Les expusimos el momento económico que vive el país, que es un momento muy complejo (...) Al mismo tiempo les señalamos que, al igual que en cualquier familia, los ingresos fiscales también están cayendo, a tasas de dos dígitos. Eso nos obliga a priorizar, que es lo que hace cualquier familia ante una emergencia cuando enfrenta un golpe inesperado, que cambia sus prioridades de gasto, y es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo porque es lo que corresponde", comentó sobre la cita.

De acuerdo a Briones, los Bomberos "están disponibles para hacer un esfuerzo presupuestario, que es lo que les habíamos pedido, y poder concurrir de esa forma en apoyo de los ingresos que necesitamos para ir a atender prioridades que son fundamentales en estos momentos", señaló.

"Quiero dar por cerrado este episodio. Quiero decir que, como muchos chilenos, yo he crecido con una admiración profunda respecto a los Bomberos de Chile y, por supuesto, que no es grato concurrir con reducción presupuestarias, pero quiero señalar que el Estado de Chile hace transferencias fiscales a Bomberos, aproximadamente de 90 millones de dólares al año, y me parece bueno que se sepa", sentenció el titular de Hacienda.

PURANOTICIA