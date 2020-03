Giorgio Jackson se somete a test de coronavirus tras reunirse con españoles contagiados

Diputado Miguel Crispi (RD) explicó que la decisión de su par es "solo es una medida de precaución, ya que el diputado Jackson no tiene ningún síntoma".

El diputado de Revolución Democrática y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Miguel Crispi, confirmó que Giorgio Jackson se sometió a un test de coronavirus Covid-19 después de regresar de España, donde se reunió con Pablo Iglesias y su esposa Irene Montero, ambos contagiados.

"Como es de público conocimiento, Giorgio tuvo una reunión con Irene y con Pablo hace más de dos semanas. Como una señal de responsabilidad individual se está haciendo el test", dijo y agregó que "solo es una medida de precaución, ya que el diputado Jackson no tiene ningún síntoma".

En cuanto a la situación en el país, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar y cumplir todas las recomendaciones de la autoridad, pero también sugirió al Gobierno nombrar un delegado presidencial para tratar esta situación, sobre todo luego de que la OMS declarara este virus como una pandemia.

"Desde el Frente Amplio queremos hacer un llamado a la ciudadanía a que nos tomemos muy en serio lo que está ocurriendo con el coronavirus. Además de todas las decisiones que tiene que tomar la autoridad pública, responsable de la Salud del país, nosotros en nuestras casas también podemos tomar medidas responsables, que es básicamente seguir las instrucciones que se están dando, estando lo menos posible en situaciones de altas aglomeraciones", indicó el diputado de RD.

Para el diputado de Revolución Democrática, "es fundamental que el Gobierno evalúe tener un delegado presidencial para esta situación. El ministro Mañalich no genera altos grados de confianza en la gente y no podemos estar evaluando cada uno de sus dichos en función de si hay un cálculo político o no".

