General Mario Rozas deberá declarar como imputado en investigación por violación a DD.HH.

El general director de Carabineros está acusado en 30 querellas por delitos de lesa humanidad y nueve acciones judiciales por torturas y apremios ilegítimos.

Mario Rozas, general director de Carabineros, deberá declarar como imputado ante Fiscalía en la investigación por violación a Derechos Humanos, donde el Ministerio Público además citó como testigo al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez.

La causa contra Rozas, agrupa 30 querellas, la mayoría por delitos de lesa humanidad, y nueve acciones judiciales por torturas y apremios ilegítimos.

La petición fue realizada por la fisca regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, ya que "reviste en la presente investigación la calidad de querellado, desde que se han deducido querellas nominativas en su contra", señaló, según indica El Mercurio.

"Las Fuerzas Policiales y Armadas procedieron a cometer una serie de acciones que tuvieron por finalidad la restricción ilegal de derechos y libertades, como así también la perpetración organizada, generalizada y sistemática de delitos", indica el documento de Perivancich.

Por su parte, el Ministerio Público accedió a la solicitud "por estimarse pertinente y necesaria para el esclarecimiento de los hechos".

En el caso del comandante en jefe del Ejército, la jueza de Garantía, Pilar Ahumada, lo citó como testigo, pero el Juzgado agregó que no se han inferido querellas, por lo que no ha sido procesado como imputado por el Ministerio Público al no tener los antecedentes necesarios.

