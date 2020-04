General de Carabineros dijo que "se entero por la prensa" de caso de Gustavo Gatica

"Me entero por la prensa, no sé si en un programa de televisión o alguien me pregunta sobre esto, pero los detalles específicos yo no los conozco", afirmó Rozas a los fiscales.

Interrogado en calidad de testigo en la investigación del caso de Gustavo Gatica, el general director de Carabineros, Mario Rozas, aseguró que supo del hecho a través de los medios de comunicación.

Así lo reveló La Tercera, medio que tuvo acceso a las doce páginas de la declaración realizada el pasado 25 de noviembre, 17 días después de que el estudiante de sicología recibiera un perdigón en cada uno de sus ojos, mientras estaba sacando fotografías durante una concentración en Plaza Baquedano.

"Me entero por la prensa, no sé si en un programa de televisión o alguien me pregunta sobre esto, pero los detalles específicos yo no los conozco", afirmó Rozas a los fiscales.

Sobre la identificación de los funcionarios de Fuerzas Especiales que habrían realizado los disparos que finalmente dejaron ciego al estudiante, el general director no entregó detalles.

"Quiero explicar que cuando yo en prensa indiqué que se sabía quiénes eran los funcionarios me refería que sabiendo día y lugar, es posible cruzar la información y determinar qué funcionarios estuvieron en el lugar", dijo frente a los fiscales.

Ante la pregunta sobre si ordenó un sumario, Rozas aseguró que lo había hecho, pero "no sé el detalle de quién lo tiene a cargo, pero lo puedo hacer llegar. Me basta con saber que exista sumario, pero por el volumen de información, aunque me encantaría, no conozco otros detalles. No sé dónde está radicado el sumario, pero le puedo enviar la información".

PURANOTICIA