Gabriel Boric y votación del 10%: "Entiendo que nadie ha dicho que se da vuelta, hasta el momento"

Pese a esto, el diputado del Frente Amplio cree que es muy posible que esto suceda, tanto por el anuncio que realizó el Gobierno como por el "lobby empresarial que se ha desatado".

El diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) calificó de "incierta" la votación que se vivirá en la Cámara de Diputados por el proyecto de ley que permitiría el retiro del 10% de los fondos de la AFP.

"Es incierto. Yo estoy seguro que todos los votos de oposición que estuvieron por el proyecto de retiro y creación del fondo colectivo van a estar nuevamente, que son 82, y se necesitan 11 votos más", aseguró Boric en conversación con radio ADN.

Para el parlamentario por la región de Magallanes, la votación va más allá del retiro de los fondos de pensiones.

"Yo espero que estén los votos, yo creo que ojalá todos los parlamentarios entiendan de que esto no se trata solo ya del 10%. Ojalá se hayan aprendido las lecciones del 18 de octubre en el sentido, y esto no es una amenaza, sino es entender que la política es mucho más compleja que un Excel", argumentó.

"La política tiene que ver con la cohesión social, la política tiene que ver con las percepciones de la ciudadanía respecto de sus representantes, la política tiene que ver con la necesidad inmediata que tienen miles de ciudadanos chilenos que están acogotados de deuda y de angustia en este momento y que ven en esta posibilidad, en este proyecto de ley una alternativa, una alternativa que si es que se concreta van a ponerla sobre la mesa y elegirán. Los chilenos no son tontos y van a poder decidir bien, démosle esa oportunidad", insistió.

Sobre la posibilidad de que algunos de los llamados diputados "díscolos" de Chile Vamos cambien y voten en contra del proyecto, Boric señaló que "entiendo que nadie ha dicho que se da vuelta hasta el momento".

Pese a esto, el diputado por el 28º distrito cree que es muy posible que esto suceda, tanto por el anuncio que realizó ayer el Gobierno para la clase media como por el "lobby empresarial que se ha desatado".

Frente a la nueva propuesta del Ejecutivo, Boric considera que "a todas luces es insuficiente para el momento que estamos viviendo en Chile y llega muy tarde, y tiene letra chica y eso quedó en evidencia ayer".

Con respecto a los hechos de violencia que se registraron la noche de este martes y el llamado del ministro Blumel a condenarlos, el parlamentario del Frente Amplio concordó.

"No estoy al tanto de lo que sucedió específicamente anoche. No he visto todavía, pero evidentemente nadie quiere que haya una situación de violencia en nuestro país. En eso yo creo que nadie tiene dudas en Chile", sentenció.

PURANOTICIA