Gabriel Boric tras funa: "No por amenazas, intimidaciones o agresiones yo voy a dejar de hacer mi pega"

Parlamentario aseguró que lo vivido "no puede inhibirnos a seguir estando en la calle y seguir defendiendo con mucha fuerza nuestras convicciones de que hay que dialogar con quien sea necesario".

El diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric (Convergencia Social) fue víctima de una agresión en medio de manifestaciones: lo escupieron, le tiraron líquidos y le gritaron, "vendido".

Ante este escenario, el parlamentario por la región de Magallanes asegura que no tiene "temor de andar en la calle" y que quienes lo atacaron forman parte de un sector que "tiene mucha rabia".

A pesar de los duros momentos con los que ha debido lidiar tras la firma del acuerdo constitucional, Boric dice sentirse contento por los avances conseguidos en dicho proceso y asegura que todo lo que ha vivido durante la crisis social ha sido trascendental para su formación.

En entrevista con La Tercera, el parlamentario asegura que hay momentos donde la rabia se expresa de esta manera, y que las agresiones son lamentables, "porque no permiten el diálogo. Esto no puede inhibirnos a seguir estando en la calle y seguir defendiendo con mucha fuerza nuestras convicciones de que hay que dialogar con quien sea necesario, pero no por amenazas, intimidaciones o agresiones yo voy a dejar de hacer mi pega".

Para el Diputado frenteamplista, lo que prima "es que hoy tenemos la posibilidad de escribir una Constitución democrática. Eso es algo que hace dos meses era inimaginable".

Sostiene que el costo que ha debido asumir es "casi de mal gusto", al ver a cientos de mujeres abusadas sexualmente o a más de 200 personas que han sufrido lesiones oculares.

Para el parlamentario es fundamental "sentarse a dialogar, debatir con firmeza con quienes piensan diferente a uno, porque quedarse en la comodidad de hablar sólo con quienes piensan igual a uno puede ser satisfactorio, pero no transforma la realidad".

Las movilizaciones sociales han permitido, según el líder del Frente Amplio, "tener la posibilidad de tener una Constitución escrita por primera vez en la historia de Chile de forma democrática y eso es gracias a la movilización del pueblo, pero también producto del acuerdo", recalcó.

Al ser consultado si considera que el Frente Amplio ha estado a la altura de las circunstancias, señala que eso lo va a juzgar el tiempo. "Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, aunque hay cosas que podríamos haber hecho mejor aún".

