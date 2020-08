Funcionaria de la Segegob presenta su renuncia tras realizar polémica pregunta sobre la homosexualidad

La directora del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación (OPCND), Paula Molina Mallea, presentó su renuncia al cargo tras realizar una polemica pregunta a través de redes sociales.

La renuncia fue acogida por el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, quien lamentó el hecho y ofreció disculpas.

La cuestionada interrogante planteada por Molina fue "¿la homosexualidad es una condición o se trata de una orientación sexual?".

Vía Twitter, Molina afirmó que "desde el OPCND, de la Segegob, se cometió un error grave. Asumo también que en el pasado por desconocimiento he emitido comentarios erróneos y de los que he aprendido (...) Como corresponde, presenté mi renuncia al ministro Jaime Bellolio".

Hoy desde el @OPCND_Segegob se cometió un error grave, asumo también que en el pasado por desconocimiento he emitido comentarios erróneos y de los que he aprendido, agradezco enormemente a @patonawrath y @Rementeria que me han ayudado y me han educado en ello