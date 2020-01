Fisco deberá pagar $15 millones a padre de Antonia Garros por negligencia de Carabineros

La joven murió luego de lanzarse desde el piso 13 de un departamento en Concepción, inmediatamente tras sostener una fuerte discusión con su expololo.

El Estado deberá pagar 15 millones de pesos luego de que el Primer Juzgado Civil de Concepción acogiera la demanda interpuesta por el padre de Antonia Garros, la joven que se quitó la vida tras sufrir violencia en el pololeo.

Cabe recordar que en la demanda la familia acusó a Carabineros de no llevarla a constatar lesiones a un centro médico tras su denuncia y en cambio subieron con ella hasta el piso 13 para enfrentarla nuevamente ante quien ella acusaba ser su agresor, momento en que decidió lanzarse al vacío, falleciendo de forma instantánea.

De acuerdo con la jueza a cargo del caso, Margarita Sanhueza, "frente a tal escenario no queda sino concluir que Carabineros no llevó a cabo el protocolo a que se encontraba obligado al calificar los hechos denunciados como violencia intrafamiliar, no actuando de la forma que le era exigible; y, por ende, su actuación es constitutiva de falta de servicio".

La joven murió luego de lanzarse desde el piso 13 de un departamento en Concepción, inmediatamente tras sostener una fuerte discusión con su expololo, Andrés Larraín.

