Fiscalía presentó recursos para revertir arresto domiciliario de Martín Pradenas y deponer prescripción de abusos

El fiscal Regional de La Araucanía, Cristian Paredes, indicó que como Fiscalía ya se ingresaron dos recursos de apelación a la Corte del Temuco.

La Fiscalía presentó dos recursos a la Corte de Temuco para revertir las resoluciones del Juzgado de Garantía de Temuco, que dejó con arresto domiciliario a Martín Pradenas, investigado por delitos sexuales cometidos contra cinco víctimas, entre ellas la presunta violación de Antonia Barra, joven que se suicidó en 2019.

El primero de los recursos presentados busca revertir la decisión del tribunal, que dejó con arresto domiciliario a Pradenas.

La segunda acción legal tiene el objetivo de deponer la prescripción de dos de los abusos denunciados.

El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, dijo al respecto que "esta resolución es errada, no se ajusta a derecho, no se ajusta al mérito del proceso y lo más importante no da crédito a aquello que a nosotros nos parece fundamental: no da credibilidad a las víctimas".

"La Fiscalía está con las víctimas, ha acreditado estos hechos y les ha creído en cada uno de los momentos en que han concurrido a nuestras instancias a manifestar lo acontecido y por eso hemos formalizado investigación", añadió.

Asimismo dijo que "tenemos una convicción, que los hechos acontecieron en la forma en que las víctimas lo han relatado y por eso esperamos que la Corte de Apelaciones prontamente conozca estos recursos y enmiende estas resoluciones conforme a derecho, disponiendo por un lado la prisión preventiva de Martín Pradenas, y por otro, que los hechos no están prescritos".

