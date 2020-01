Fiscalía formalizará a tres ex directivos de corporación municipal de Providencia por presunta malversación

La presunta malversación de fondos públicos se habría generado entre los años 2014 y 2016, bajo la administración de la ex alcaldesa Josefa Errázuriz.

Por una presunta malversación de fondos públicos entre 2014 y 2016, bajo la administración de Josefa Errázuriz, tres ex directivos de la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia serán formalizados en la región Metropolitana.

Este caso se originó el año 2016, cuando asumió la Alcaldía Evelyn Matthei, quien acudió a Contraloría para que iniciara una investigación ante la supuesta falta de recursos públicos, cuyo paradero era desconocido.

Fue una auditoría externa, que también solicitó la jefa comunal, la cual detectó un déficit de $6.925 millones en la Corporación de Desarrollo Social, entre 2014 y 2016.

Además, el sumario determinó que las mayores pérdidas se concentraron en Administración ($2.968 millones), Educación ($2.792 millones) y Salud ($1.164 millones).

A dos años de que la alcaldesa Evelyn Matthei presentara una querella contra quienes resultaran responsables de lo ocurrido, la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente solicitó una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar a Eliecer Martínez Ramírez, ex secretario general de la Corporación; y Mariano Rosenzvaig Hernández, ex director de Educación de la misma. Cabe señalar que a ellos se suma Jaime Brito Jara, ex director de Administración y Finanzas de la Corporación.

PURANOTICIA