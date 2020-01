Fiscal Nacional no insistirá con recurso de reposición tras fallo favorable a Emiliano Arias

Jorge Abbott sostuvo que "somos muy respetuosos de los fallos de los tribunales de justicia, particularmente los de la excelentísima Corte Suprema".

El fiscal nacional, Jorge Abbott, descartó insistir con un recurso de reposición tras el fallo de la Corte Suprema que desestimó la remoción del fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias.

"Nosotros presentamos la solicitud de acuerdo a la convicción que teníamos de que efectivamente, en este caso, estamos en presencia de las causales que la ley y la Constitución (...) establece para solicitar la remoción de un fiscal regional", expresó Abbott.

El Fiscal Nacional agregó que "la resolución de la excelentísima Corte Suprema ha sido (...) bastante clara, en el sentido de no compartir el criterio que tiene este Fiscal Nacional en lo que guarda relación con la causal, la verdad es que no conocemos hasta ahora los fundamentos que ha tenido esa resolución, en consecuencia no nos queda sino acatar la misma y poner por delante los intereses de la institución".

Sobre un posible recurso de reposición, Abbott descartó esa posibilidad, asegurando que "nosotros somos muy respetuosos de los fallos de los tribunales de justicia, particularmente los de la excelentísima Corte Suprema".

"Ha sido un fallo muy amplio en términos de su votación y no hay ninguna razón que nos lleve a pensar que un recurso de reposición pudiera cambiar la opinión del tribunal, en consecuencia descartamos absolutamente un recurso", sostuvo.

También fue consultado por la convivencia que se podría tener con Arias dentro del Ministerio Público. Al respecto, el Fiscal Nacional dijo que "lo que me acomode o incomode en lo personal, no tiene ninguna importancia frente a mi obligación de respetar la ley, respetar la resolución de los tribunales de justicia y poner por encima de todo, los intereses del Ministerio Público".

