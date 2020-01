Fiscal Nacional afirma que "no hemos encontrado ningún valor" al informe Big Data

Jorge Abbott aseguró que por ahora "no ha sido necesario indagar en el origen del mismo".

Durante este miércoles, el fiscal nacional, Jorge Abbott, acudió a la cuenta pública de la Fiscalía de la Araucanía y, tras salir, habló con los medios respecto al informe Big Data entregado por el Gobierno.

"Simplemente ese informe me fue entregado por el señor ministro del Interior y lo hemos tomado como antecedentes que vienen de fuentes abiertas de redes sociales y que eventualmente pudieran tener valor en alguna investigación, por ahora no hemos encontrado ningún valor y no ha sido necesario indagar en el origen del mismo", dijo Abott.

"Si nosotros tuviéramos de este informe antecedentes que pudiéramos hacer valer en un juicio, habría que investigar su origen, porque se hace necesario demostrar la tasabilidad, es decir, quién lo realizó, cómo llegó a nuestras manos y citar a declarar a quien lo realizó", agregó el fiscal nacional.

Consultado por el vínculo de Quiñenco, del grupo Luksic, con la empresa que proveyó al Ministerio del Interior del documento, Abbott aseveró que "no me corresponde emitir juicios respecto a las conductas o hechos en los que puedan participar otras instituciones como la ANI".

