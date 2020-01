Fiscal de caso Caval, Marcia Allendes: "Arias trató de salvar a Compagnon"

La persecutora además señaló que la intensión del suspendido jefe regional, era sacar al fiscal nacional, Jorge Abbott para quedarse con el cargo.

La fiscal se refirió a las presiones que recibió por parte del ex fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. La persecutora además señaló que la intensión del suspendido jefe regional, era sacar al fiscal nacional, Jorge Abbott para quedarse con el cargo.

La fiscal Marcia Allendes pasó de ser una de las integrantes de la unidad de Alta Complejidad de O'Higgins a ser una fiscal adjunta de esa jurisdicción. La decisión se debió al quiebre laboral que tuvo con el hoy suspendido fiscal regional Emiliano Arias.

Allendes realizó numerosas denuncias contra el fiscal regional de O'Higgins. Una de ellas fue que la dejó sola en la preparación del juicio oral del caso Caval. "Es el primer fiscal regional en Chile al que se lo sanciona por maltrato a un fiscal adjunto, nunca había pasado", sostuvo Allendes a El Mercurio.

También fue denunciado por la fiscal por mala utilización de recursos públicos, por el uso del auto fiscal, "porque mandaba al chofer a Rengo tres veces a la semana a buscar aves muertas para que comieran sus halcones".

La fiscal Allendes relata hecho anómalos en la fiscalía ocurridos los últimos meses. El último fue lo ocurrido el 10 de enero, donde se encontraron en la oficina de la secretaria del fiscal regional unas carpetas de Caval y tres archivadores. "Todo esto debería estar en custodia, pero estaba a punto de destruirse, pese a que por reglamento se debe hacer tras diez años después de la sentencia. Hay también boletas de Caval perdidas y las están buscando", señaló al matutino.

La preocupación es porque está pendiente el juicio oral en contra de Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos por investigación de estafa al empresario Gonzalo Vial Concha.

Para Allendes la única explicación de estos hechos que que Arias (que está suspendido) sigue presente en la fiscalía.

Según manifestó al fical, Arias "tenía interés por tener un cargo en el Gobierno. No solo lo digo yo, lo dijo Sergio Moya. El iba a ser lo que fuera para que el fiscal nacional se fuera y lo nombrara el Presidente Piñera".

"Dos días antes de la preparación del juicio del caso Caval se me avisa que no iba a tener apoyo para esta audiencia, no de abogados ni de asistentes ni de funcionarios porque el fiscal Arias no quería", señaló Allendes.

La fiscal pensaba que en un comienzo era algo personal contra ella. "Pero me percaté que Emiliano escribía con la mano izquierda y con la mano derecha. A él le interesaba sacar a Herman Chadwick, porque no quería que fuera a un juicio". Además señala que Arias "trató de salvar a Natalia Compagnon y por eso dejó una causa tan importante sin ningún tipo de apoyo. Era una causa que tenía muchos tomos, mucha evidencia, y la deja tirada...Eso porque no tenía mucho interés en el resultado".

