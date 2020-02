Felipe Alessandri adelanta que hará campaña y votará por el "Apruebo" en plebiscito

Alcalde de Santiago criticó las "campañas del terror" que se han hecho, de las que dijo que "me llevan a pensar que son estos momificados que no quieren que nada cambie".

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, afirmó este jueves que en el próximo plebiscito de abril votará por la opción "Apruebo" y que incluso hará campaña por esta alternativa.

En conversación con radio Cooperativa, el jefe comunal aseguró que "yo estoy por el 'Apruebo', porque creo que es una luz de esperanza, de dejar atrás las divisiones, del que 'esta Constitución viene de Pinochet, no de Pinochet'".

"No digo que la Constitución sea mala, pero tiene un origen espurio que finalmente nos divide como sociedad", agregó.

En la misma línea, sostuvo que "frente a eso, yo voy a votar por el 'Apruebo'. Voy a hacer campaña por el 'Apruebo'", pero aclarando que tiene incertidumbre en cuanto a cómo se resolverá "el proceso de la asamblea constituyente".

La autoridad comunal también dijo compartir la postura del presidente de su partido, Mario Desbordes (RN), indicando que "es muy fácil estar desde el 'barrio alto' diciendo 'Rechazo'. Los alcaldes, los que estamos en la calle viendo que Chile está suficientemente maduro para hacer un cambio constitucional, estamos por el 'Apruebo'".

"Yo creo que vamos a resultar, como país, fortalecidos con una nueva Constitución. No tenemos que tener tanto miedo al cambio", opinó Alessandri.

Por último, llamó a no ser "tan fatalistas" en caso de que gane una opción u otra, ya que "estas campañas del terror a mí, más bien, me llevan a pensar que son estos momificados que no quieren que nada cambie. Eso nunca es bueno".

