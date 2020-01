Fantasilandia presenta una nueva atracción y variadas sorpresas para este verano 2020

A partir de enero durante todos los días de la semana los fanáticos de la adrenalina podrán vivir una nueva y emocionante experiencia en el juego Spider.

Con una renovada oferta de entretención y gastronomía, Fantasilandia promete ser el mejor panorama para las vacaciones de verano 2020. El parque de entretenciones dio inicio a su nueva temporada este 28 de diciembre, con el estreno de uno de sus juegos más extremos.

La nueva atracción se llama "SPIDER". Se trata de una estructura que tiene la forma de una araña, con un péndulo que sostiene una góndola para 30 pasajeros que van sentados mirando hacia afuera con los pies suspendidos. La góndola rota en 360° sobre su eje, mientras el péndulo se balancea, alargando su movimiento cada vez más, hasta hacer un giro completo, dejando a sus pasajeros completamente de cabeza a una altura de 30 mts y alcanzando una velocidad de 80 km/h.

El juego fue fabricado por la empresa italiana Zamperla, fabricantes de juegos de entretención en parques como Disney, MCA Universal Studios, Warner Bros, Sixs Flags y Paramount.

"SPIDER" es el primer juego de este tipo en Latinoamérica y el único juego en hacer un giro en 360°. Su misma versión, fabricada por Zamperla, está presente en países como China, Australia, Nueva Zelanda y Corea.

"SPIDER es una atracción impresionante, que llega a complementar nuestra oferta de juegos en el parque y que dejará sin aliento a quienes buscan emociones extremas. Combina una sensación de libertad única con variaciones de velocidad y fuerza de gravedad, desde la ingravidez a varias veces la fuerza de gravedad", dijo el gerente comercial de Fantasilandia, Cristián Ivovich.

"Es una gran atracción y vivir la experiencia de subirse será un gran desafío", agregó.

El nuevo juego de la temporada ya está disponible para todo público y el único requisito para subir es tener una altura mínima de 1 metro y 40 centímetros.

Cabe señalar que a partir del 1 de enero y hasta el 1 de marzo 2020, Fantasilandia abre todos los días de la semana (de lunes a domingo).

ALTERNATIVAS PARA COMER

Otras de las novedades que se sumarán a la diversión de Fantasilandia desde estas vacaciones de verano, son las nuevas alternativas de alimentación, que vienen ampliar la oferta gastronómica del parque.

Debido a su gran éxito durante las vacaciones de invierno, llega de forma definitiva al parque, el sabor de las hamburguesas americanas de Johnny Rockets en un formato foodtruck, incluyendo también los sabores clásicos de sus milk shakes y papas fritas.

Para los más hambrientos y que quieran disfrutar de variadas alternativas en un sólo lugar y sin límites, Fantasilandia dispondrá de su renovado restaurante Pasta&Pizza, un buffet All You Can Eat con pastas, pizzas, ensaladas, sopas y bebestibles. Todo por un precio único de $8.500 por persona para adultos y $5.500 para niños (hasta 1 metro y 40 centimetros).

Adicionalmente se estrenará el restaurante "Don Burro", cuya especialidad será la comida al estilo tex-mex.

VACACIONES DE VERANO

Fecha: Desde el 1 de enero 2020 hasta el 1 de marzo abierto de lunes a domingo.

Horario: De 12:00 a 20:00 hrs.

Valores: - Entrada general sábados y domingos $14.990

- Entrada general lunes a viernes $13.990

- Niños y tercera edad $7.990.

- Promociones especiales para compra online en www.fantasilandia.cl

