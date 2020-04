Familiares de abuelitos acusan desinformación por brote de Covid-19 en Hogar Italiano de Ñuñoa

En el lugar hay dos muertos y 24 contagiados, entre ellos seis funcionarios del recinto, hecho que se habría originado el 6 de abril con la detección del primer caso.

Familiares de los adultos mayores residentes del Hogar Italiano de Ñuñoa, donde se detectó un brote de coronavirus Covid-19, acusaron falta de información respecto de la situación que se detonó en dicho centro.

Ante esto, una familiar de uno de los adultos mayores que están en la residencia, identificada como Carolina, explicó a la prensa apostada en el lugar, que "nos llegó la información ayer de los contagiados, no cuántos, pero no nos informaron de los muertos, no teníamos idea, de hecho nos enteramos por la prensa".

"No sé el protocolo que tiene el hogar, la verdad que debieron habernos informado de qué es lo que estaba pasando más en detalle, pero los protocolos ellos sabrán qué hacer. No sé si avisaron a las autoridades pertinentes, la verdad es que desconozco esa información", agregó la familiar.

Respecto de cómo se originó el brote en el Hogar Italiano, la familiar se remitió a decir que "creo que sé lo mismo que ustedes, que una señora necesitaba ayuda y esa ayudante, esa trabajadora que la asistía tenía a sus familiares con Coronavirus y vino a trabajar igual, no tomó las precauciones y contagió a todo el mundo".

