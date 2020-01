Expareja de Fernanda Maciel agradeció presión de la prensa para que se aclarará el caso

Expareja de la joven, agradeció el trabajo de los medios de comunicación en el caso y efectuó una crítica a la labor realizada por las policías y la Justicia, debido al largo tiempo que el cuerpo de la mujer permaneció sin ser descubierto.

La mañana de este domingo se desarrolló el funeral de Fernanda Maciel, el que recorrió desde su hogar en Conchalí, hasta las dependencias del Cementerio Católico en Recoleta. Lugar donde su ex pareja, Luis Petersen se refirió al caso y planteó que gracias a la presión de la prensa el caso pudo resolverse.

En el cementerio Luis Petersen, expareja de la joven, agradeció el trabajo de los medios de comunicación en el caso y efectuó una crítica a la labor realizada por las policías y la Justicia, debido al largo tiempo que el cuerpo de la mujer permaneció sin ser descubierto, pese a haber estado en una bodega cerca de su casa en Conchalí.

"Basta ya de todos los errores que han cometido. Si no es por ustedes, los medios, esto que hicieron, gracias a eso nosotros tenemos a Fernanda y Josefa (la hija de la que estaba embarazada) acá. Fue por la presión que tuvo la Justicia", señaló Petersen.

"Cuánta gente está esperando la misma ayuda y no se la han brindado. La Justicia, la Fiscalía no le da importancia a las desapariciones, y los Carabineros no perician como debe ser", concluyó.

PURANOTICIA