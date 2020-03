Examen de coronavirus Covid-19 al que se sometió Giorgio Jackson salió negativo

Diputado RD se sometió al test este jueves, tras regresar de España, donde se reunió con la ministra Irene Montero, quien está diagnosticada con Covid-19.

El diputado Giorgio Jackson (RD) informó que su examen de coronavirus Covid-19 salió negativo y enfatizó que "hasta ahora no he sido contagiado ni tampoco he sido foco de contagio".

Jackson se sometió al test este jueves, tras regresar de España, donde se reunió con la ministra Irene Montero, quien está diagnosticada con Covid-19.

Su esposo y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, se encuentra en cuarentena.

"Hace minutos me llamaron para informar que mi examen de coronavirus (SARS-COV-2) salió negativo, es decir, hasta ahora no he sido contagiado ni tampoco he sido foco de contagio. Quiero agradecer al personal médico que me atendió, por su profesionalismo y empatía", señaló Jackson en su cuenta de Twitter.

También llamó "a seguir tomando las medidas de precaución: lavarse las manos con jabón, no tocarse la cara, evitar toser con la mano y guardar distancia prudente con otras personas en espacio público. Evitar los efectos exponenciales de pandemia depende de todos".

