Estos son los 94 alcaldes que no podrán participar en las Municipales luego que la Cámara aprobara proyecto que limita la reelección

Con un contundente respaldo, la Cámara de Diputados aprobó todas las enmiendas a la reforma constitucional para limitar la reelección de las autoridades públicas, con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.

La materia fue resuelta tras seis votaciones separadas en las cuales, en cinco de ellas, se exigía el voto favorable de las tres quintas partes de los diputados en ejercicio (93 votos), mientras que en la sexta, sólo se solicitaba un quórum simple. En cada una las votaciones se superó con amplio margen el marco exigido para su aprobación.

La iniciativa tiene como objeto mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas y las personas que se desempeñan en ella, al limitar los períodos en que es posible ejercer el cargo de senador, diputado, gobernador, consejero regional, alcalde y concejal.

El texto señala que los alcaldes y concejales podrán ser reelectos hasta por los dos períodos siguientes y sucesivos, razón por la que 94 alcaldes no podrán ir a la reelección el próximo domingo 25 de octubre, fecha fijada para llevar a cabo la Elección Municipal postergada de octubre del 2019.

Así, el texto precisa que para determinar el límite a la reelección que se aplica a los gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales, se considerará que han ejercido su cargo durante un período cuando hayan cumplido más de la mitad de su mandato.

Cabe recordar que un comienzo eran 96 los alcaldes que no podrían haber participado del proceso electoral, sin embargo, dos de ellos fueron removidos por el Tribunal Electoral Regional (TER) por sendas irregularidades: se trata del caso del ex alcalde de El Tabo, Emilio Jorquera (PPD), y del ex alcalde de San Carlos, Hugo Gebrie (RN).

LOS 94 ALCALDES

ARICA Y PARINACOTA

Iván Romero - Camarones - PS

TARAPACÁ

Sixto García - Camiña - RN

ANTOFAGASTA

José Guerrero - Sierra Gorda - IND-PS

ATACAMA

Isaías Zavala - Diego de Almagro - PC

Rodrigo Loyola - Huasco - PPD

Cristián Tapia - Vallenar - MAS

COQUIMBO

Juan Carlos Alfaro - Andacollo - PS

Denis Cortés - Illapel - IND

Gary Valenzuela - Río Hurtado - RN

VALPARAÍSO

Nelson Venegas – Calle Larga - PS

Boris Luksic – Catemu - IND

Natalia Carrasco – El Quisco - DC

Verónica Rossat – Hijuelas - IND

Maite Larrondo – La Cruz - UDI

Rodrigo Sánchez – La Ligua - PC

Luis Pradenas – Panquehue - UDI

Rosa Prieto – Papudo - RN

Gustavo Valdenegro – Petorca - IND

Guillermo Reyes – Putaendo - PS

Luis Mella - Quillota - DC

Mauricio Viñambres – Quilpué - PS

Omar Vera – San Antonio - PRSD

René Mardones – San Esteban - IND

Claudio Zurita – Santa María - PPD

Fernando Rodríguez – Santo Domingo - IND

Virginia Reginato - Viña del Mar - UDI

José Sabat – Villa Alemana - IND

REGIÓN METROPOLITANA

Erasmo Valenzuela - Calera de Tango - IND

Mario Olavarría - Colina - UDI

Sady Melo - El Bosque - PS

Rodrigo Delgado - Estación Central - UDI

Santiago Rebolledo - La Cisterna - PPD

Graciela Ortúzar - Lampa - RN.

José Miguel Arellano - Padre Hurtado - RN.

Diego Vergara - Paine - RN

Cristian Balmaceda - Pirque - RN

Johnny Carrasco - Pudahuel - PS

Juan Carrasco - Quilicura- IND

Nora Cuevas - San Bernardo - UDI

Sergio Echeverría - San Joaquín - IND-PS

Luis Pezoa - San José de Maipo - RN

Raúl Torrealba - Vitacura - RN

O'HIGGINS

Rebeca Cofré - Chépica - IND-UDI

Ana María Silva - Codegua - DC

Gregorio Valenzuela - Coinco - RN

Rubén Jorquera - Coltauco - IND-PS

Gastón Fernández - La Estrella - IND-Chile Vamos

Marco Marín - Lolol - IND

José Miguel Urrutia - Machalí - UDI

Héctor Flores - Marchihüe - UDI

Sergio Medel - Mostazal - UDI

Horacio Maldonado - Navidad - IND

Sami Ormazábal - Paredones - PPD

Fermín Carreño - Peumo - IND

Nelson Barrios - Quinta de Tilcoco - PPD

Eduardo Soto - Rancagua - IND-UDI

Antonia Silva - Requínoa - IND

EL MAULE

Juan Carlos Muñoz - Cauquenes - RN.

Viviana Díaz - Chanco - RN

Claudio Pucher - Hualañé - RN

Lucy Lara - Pencahue - RN

Sandra Valenzuela - Teno - UDI

Arturo Palma - Villa Alegre - PPD

BIOBÍO

Mauricio Alarcón - Arauco - IND-Chile Vamos

Sergio Salazar - Chillán -IND-Chile Vamos

Felipe Aylwin - Chillán Viejo - PS

Ricardo Fuentes - Hualqui - IND-Nueva Mayoría.

Víctor Toro - San Nicolás - IND-Nueva Mayoría

Audito Retamal - San Pedro de la Paz - IND

Ángel Castro - Santa Juana - DC

Luis Cuevas - Treguaco - IND-Nueva Mayoría

LA ARAUCANÍA

Jorge Saquel - Curacautín - IND-Nueva Mayoría

José Vilugrón - Ercilla - UDI

Sergio Peña - Loncoche - RN

Manuel Salas - Nueva Imperial - DC

Juan Delgado - Padre las Casas - RN

Luis Muñoz - Perquenco - IND-Nueva Mayoría

Miguel Becker - Temuco - RN

Pablo Astete - Villarrica - RN

LOS RÍOS

Gastón Pérez - Corral - IND-UDI

Ramona Reyes - Paillaco - PS

Luis Reyes - Río Bueno - UDI

LOS LAGOS

Jaime Bertín - Osorno - DC

Carlos Schwalm - Rio Negro - RN

Emilio González - Los Muermos - UDI

Fredy Ibacache - Hualaihué - PPD

Luis Curumilla - Curaco de Vélez - DC

Carlos Soto - Cochamó - PPD

Rubén Cárdenas - Calbuco - PRSD

AYSÉN

Bernardo López - Tortel - PPD

Patricio Ulloa - Cochrane - UDI

MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA

Ricardo Ritter - Laguna Blanca - UDI

Fernando Paredes - Natales - UDI

Tatiana Vázquez - Río Verde - IND-UDI

