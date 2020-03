Estado de Catástrofe fue calificado por diputados de Chile Vamos como una medida "efectiva y necesaria"

Parlamentarios de RN y la UDI valoraron el anuncio, porque pone en primer lugar la salud de las personas y el resguardo de todo el país.

Con el objetivo de enfrentar de la manera más responsable y oportuna posible la emergencia sanitaria gatillada por el coronavirus, que ya suma 238 casos confirmados en Chile, el Gobierno decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 90 días, a partir de las 0:00 horas de este jueves.

Esta medida, que incluye a todo el país, y que busca anticiparse y prepararse para las etapas que vienen de esta pandemia, implica la restricción de reuniones, pero a la vez permitirá la reserva de alimentos, proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos, resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social y proteger mejor las fronteras.

La medida extrema fue bien recibida por parlamentarios de Chile Vamos, como es el caso del senador Kenneth Pugh (IND-RN), quien señaló que "existe una preocupación muy profunda por todo lo que está generando el coronavirus en nuestro país. Por ello, el Presidente de la República tomó una buena decisión al decretar Estado de Catástrofe, lo que permitirá no sólo disponer de recursos especiales de la Nación, sino también la participación de las FF.AA. a través de los Jefes de la Defensa en cada región, para resguardar nuestra infraestructura crítica sanitaria, asegurar la logística de insumos clínicos y alimentación, pero lo más importante, darle efectividad a las medidas de la autoridad sanitaria nacional, que garanticen la seguridad y la salud de todos nuestros compatriotas".

Similar reacción tuvo la diputada Camila Flores (RN), quien subrayó que "el Presidente, atendiendo las necesidades, tomó una decisión que está en el camino correcto, apuntando a resguardar la seguridad de todos los chilenos. Esta medida establece mayor seguridad en nuestros hospitales, resguardo de las cuarentenas, en las fronteras y el completo abastecimiento de la alimentación e insumos para todos. Es una gran noticia y todos debemos valorarla y tomar conciencia de lo que estamos pasando".

Por su parte, el diputado Eduardo Durán (RN), consideró que "es una medida necesaria y que de todos los sectores políticos se estaba solicitando. Como se ha expresado en los últimos días, se debe resguardar la salud de la ciudadanía, el abastecimiento de las personas y esperamos que, de una vez por todas, se tome conciencia de lo que realmente está pasando con esta epidemia".

En tanto, Cristóbal Urruticoechea (RN) sostuvo que "actúa bien el Presidente de la República al proteger a Chile. El estado de excepción de catástrofe permite asegurar la distribución de servicios, asegurar la reserva de alimentos, limitar a los delincuentes de la "primera línea" entre otras cosas".

APOYO A PYMES

Para la diputada Francesca Muñoz (RN), el anuncio del presidente Piñera "va en la línea correcta. Debemos poner a las personas en primer lugar y por esto el decreto de Estado de Excepción apunta a la restricción de reuniones, asegurar la distribución de servicios y la reserva de alimentos, es decir, una medida que era necesaria adoptar a la brevedad. El llamado a la ciudadanía es a cuidarse para, de esa manera, proteger también a los demás".

El diputado Guillermo Ramírez (UDI) valoró la decisión del Mandatario, señalando que lo hizo "tras escuchar a las autoridades médicas y ver la experiencia internacional. Si tomó esta decisión es porque la situación es crítica y tengo la impresión que muchos chilenos todavía no lo han entendido así. Es importante que todos pongamos de nuestra parte para frenar la propagación de este virus, lo mejor es que nos quedemos en nuestras casas y permanezcamos con nuestras familias, no solo para no contagiarnos, porque quienes no somos parte de la población de riesgo podemos transformarnos en agentes de contagio y poner en peligro a otras personas".

Por último, el diputado Jorge Alessandri (UDI) reparó que "las Pymes venían saliendo de cinco meses de estallido social, con muchas dificultades económicas, y ahora esta nueva realidad de emergencia sanitaria las tiene nuevamente expuestas, por lo que le solicitamos al Presidente Piñera que a las medidas anunciadas también podamos focalizarnos en cómo mantener la cadena de pago, de abastecimiento y ver de qué forma se puede asegurar que se sigan pagando las remuneraciones de los trabajadores y que las Pymes puedan continuar funcionando".

PURANOTICIA