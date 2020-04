Escuelas rurales serían las primeras en volver a clases presenciales

Consultado sobre si esto ocurrirá el lunes 27 de abril, el titular de Salud aseguró que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, no ha tomado una decisión al respecto.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, adelantó la primera fase del proceso que busca el retorno de los escolares a las salas de clases.

Según el secretario de estado, los primeros en regresar de manera presencial serán los alumnos de las "escuelas rurales, lugares donde hay menos de 500 niños", dijo en el programa Mesa Central de Canal 13.

"Esos lugares son los primeros que van a volver a clases porque el riesgo para ellos y (por) la protección que les genera el ir a la escuela: alimento, calefacción, etcétera", añadió Mañalich.

Consultado sobre si esto ocurrirá el lunes 27 de abril, el titular de Salud aseguró que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, no ha tomado una decisión al respecto.

"Yo, Jaime Mañalich, soy partidario (de) que las escuelas rurales y todas las escuelas de lugares donde no hay epidemia y pongo el caso de Aysén en particular, deberían volver el 27 de abril. Esa posición mía no ha sido todavía consensuada con el Presidente ni con el ministro de Educación", declaró.

Sobre el regreso al normal funcionamiento del país y el término de las cuarentenas, Mañalich cree que esto no será antes de agosto o septiembre.

"Yo creo que la nueva normalidad, en el sentido más amplio en todo el país, va a llegar con la primavera (...) Creo que, paulatinamente, con diferencias en regiones y ciudades, algunas van a entrar en cuarentena, otras salir. Nosotros deberíamos pensar en un país sin cuarentena, no antes de agosto o septiembre", argumentó.

PURANOTICIA