Enrique Paris confiesa que el Minsal "navega como un portaaviones", pero con "un motor funcionando y el otro en panne"

El secretario de Estado "retó" a su equipo ya que no le habían hecho llegar un reporte sobre las difusiones comunicacionales de la cartera.

En sesión telemática, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los actos del Gobierno relacionados con la pandemia, recibió en audiencia al ministro de Salud, Enrique Paris, quien dio cuenta de la baja sostenida de casos Covid-19 que se han registrado en el país.

Sobre este punto, el jefe de la cartera de Salud reconoció la importancia de la trazabilidad de los casos en la disminución de contagios por coronavirus, lo que se ha conseguido tras la coordinación con la atención primaria.

Además, resaltó que las comunas que pasaron a la denominada fase de transición y han iniciado el desconfinamiento, han presentando un buen índice de trazabilidad y bajos casos de contagios.

El doctor Paris, al ser consultado sobre el rol de la Mesa Social Covid-19 y si esta conocía el plan "Paso a Paso" establecido por el gobierno, respondió que este plan de desconfinamiento sí fue presentando a los integrantes de la mesa por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y agregó que él se encargó de enviar toda la información mediante un power point.

En cuanto a las consultas por las pruebas de vacunas que se realizarían en el país, el ministro aclaró que aún no existe contrato con ningún laboratorio, ni nacional ni extranjero, y que cualquier decisión se tomará previa realización de testeos. El jefe del Minsal enfatizó, no obstante, que realizar 3 mil pruebas de inoculación en el país permitiría la llegada de 20 millones de dosis de vacunas.

Sobre los testeos, aclaró que estos se realizarán, en un primer momento, al personal de salud para que consigan la inmunidad y de no completarse los 3 mil cupos se convocará a la población civil.

Por último, sobre el plan "Paso a Paso Laboral", explicó que no es una autorización para que los trabajadores vuelvan a sus labores, sino que corresponde a los requerimientos que se exigirán para un eventual retorno seguro.

Pero una situación llamó la atención, fue cuando el secretario de Estado "retó" a su equipo ya que no le habían hecho llegar un reporte sobre las difusiones comunicacionales de la cartera, tras ser emplazado por el diputado Ricardo Celis.

"He echado de menos un plan comunicacional de riesgo, cosa que habíamos conversado en algunas oportunidades y que me parece tan necesario, donde además estén clarísimos los protocolos para que la gente sepa exactamente a qué atenerse en cada situación", dijo el parlamentario PPD, según consigna radio Biobío.

"Si va a un restorán, saber cuáles son las condiciones de protocolo en un restorán, etc. Creo que es un tema el plan comunicacional de riesgo, que lo echo de menos", sostuvo recibiendo la respuesta del ministro.

"Con Celis coincido plenamente y le pedí a mi equipo comunicacional que me enviara el informe que todavía no me llega, y aquí los aprovecho de retar públicamente. Todavía no me llega el informe de qué cosas se están publicando, cuántos avisos en las radios, cuántos avisos en la televisión. Todavía no lo tengo", contestó Paris.

"Desgraciadamente el Ministerio navega como un portaaviones que tuviese un motor solamente funcionando y el otro en panne, pero aquí conseguir una información de repente me cuesta un poco. Yo lo lamento, pero sí hay una campaña comunicacional muy poderosa (...) a nivel de radios, radios locales, pequeñas, a nivel de prensa escrita (...) y a nivel de televisión", aseveró.

SITUACIÓN DE ARICA

La sesión también contó con la presencia del intendente de Arica y Parinacota, Enrique Erpel; la seremi de Salud, Beatriz Chavez y la directora del Servicio de Salud, Magdalena Gardilcic, quienes se refirieron a la situación por la que atraviesa la región debido al aumento de casos de Covid-19.

Las autoridades explicaron que Arica ya está en su segunda cuarentena y señalaron que existe irresponsabilidad de la ciudadanía a la hora de transitar sin los permisos necesarios o en horarios que están prohibidos.

También dieron cuenta de las dificultades que se producen en la frontera, donde se registra tránsito de personas por pasos no habilitados, lo cual implica que en esos casos no se cumplirían las cuarentenas obligatorias respectivas.

Asimismo, destacaron la importancia de la entrega de recursos, por parte del gobierno central a las municipalidades, por dos mil millones pesos, para ir en ayuda directa a las familias y así impedir que las personas se vean obligadas a salir de sus casas.

Finalmente, afirmaron que con la estrategia testeo, trazabilidad y aislamiento de casos Covid-19, el número diario de casos tendería a disminuir.