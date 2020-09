Encuesta Ipsos: 7 de cada 10 chilenos estarían dispuestos a vacunarse contra el Covid-19

Además se detalló que apenas un 38% de los chilenos cree que la vacuna estará disponible para ellos antes de que finalice 2020.

En una nueva encuesta de Ipsos a casi 20 mil adultos de 27 países en nombre del Foro Económico Mundial, el 74% declaró que recibiría una vacuna para el Covid-19 si esta estuviera disponible.

Sin embargo, el 59% no cree que esta sea una opción antes de fines de 2020. Por otro lado, la razón más común de quienes no recibirían una vacuna es la preocupación por los efectos secundarios (56%), seguido por la duda sobre su eficacia (29%).

Los países donde la intención de vacunación es mayor son China (97%), Brasil (88%), Australia (88%) e India (87%). Donde la intención es menor es en Rusia (54%), Polonia (56%), Hungría (56%) y Francia (59%).

EL ESTUDIO EN CHILE

De acuerdo al estudio, apenas un 38% de los chilenos cree que la vacuna estará disponible para ellos antes de que finalice 2020, mientras que siete de cada diez estaría dispuesto a vacunarse.

Entre los reacios a la inoculación, a un 52% le preocupan los efectos secundarios, un 20% no cree que vaya a ser efectiva, un 19% cree que no tiene tanto riesgo de contraer la enfermedad, mientras que un 18% declara no estar a favor de las vacunas en general.

"No hemos tenido información clara sobre los avances logrados respecto a la vacuna, esto genera el bajo optimismo de lograr que la vacuna esté disponible en el país antes del término del año", asegura Carolina Suez, directora de comunicaciones de Ipsos.

"Creo que un 70% dispuesto a vacunarse es un número alto y consistente con el promedio global, y respecto a la principal razón para no hacerlo 'el miedo a los efectos secundarios' se disipará en cuanto otros países comiencen la prueba de esta y se demuestre lo contrario", agregó Suez.

PURANOTICIA