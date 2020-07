En prisión preventiva sujeto que atropelló y arrastró por 30 metros a carabinero

Los hechos ocurrieron en la madrugada del martes pasado en avenida Sargento Silva, donde el imputado no respetó luz roja de semáforo emplazado en calle Marta Colvin, siendo en tales circunstancias fiscalizado por Carabineros.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt decretó la prisión preventiva de José Osvaldo Téllez Ojeda, tras ser formalizado por el atropello de un funcionario de Carabineros que realizaba labores de fiscalización durante el toque de queda en la capital de Los Lagos. El individuo arrastró al uniformado por 30 metros y escapó.

La Fiscalía de Puerto Montt recurrió al tribunal de alzada luego de que el Juzgado de Garantía no acogiera la solicitud de prisión preventiva solicitada tras la formalización del sujeto por el delito de homicidio frustrado y por poner en riesgo la salud de la población.

"Valoramos la resolución de la Corte de Apelaciones, porque se recogen muchos de los argumentos que veníamos planteando", señaló el fiscal jefe de Puerto Montt, Marcelo Maldonado.

"Cuando se atenta contra un funcionario de Carabineros que está en ejercicio de sus funciones, se pone en peligro a la sociedad, y como fiscalía pretendemos que este tipos de delitos sean objeto de una persecución penal firme", enfatizó.

Añadió que "alguien que atropella a un funcionario policial, con posibilidades ciertas de haberle provocado la muerte, que huye del lugar a gran velocidad arrastrándolo por cerca de 30 metros y que adicionalmente a ello se detiene única y exclusivamente por un bloque de cemento, y no por una acción voluntaria, es claramente un peligro para la seguridad de la sociedad, sobre todo si estaba cumpliendo condenas por delitos previos que había cometido y en un horario de aislamiento nocturno".

Los hechos ocurrieron en la madrugada del martes pasado en avenida Sargento Silva, donde el imputado no respetó luz roja de semáforo emplazado en calle Marta Colvin, siendo en tales circunstancias fiscalizado por Carabineros.

Uno de los funcionarios policiales presentes en el lugar se acercó al vehículo y requirió del conductor la documentación respectiva, "momentos en los cuales el imputado accionó la marcha del vehículo y se dio a la fuga atropellándolo", expuso el fiscal en la audiencia.

"Luego, advirtiendo la circunstancia de que la víctima quedó atrapada por el móvil entre la puerta del vehículo y el espejo al costado del conductor y asumiendo que de continuar su marcha podría causarle la muerte, se desplazó por la vía aludida y lo arrastró por cerca de 30 metros", añadió.

"La víctima por sus medios logró zafarse del móvil cayendo hasta la calzada y resultando lesionada, no obstante lo cual el imputado no detuvo la marcha del móvil, no prestó auxilio a la víctima ni pidió la presencia de algún equipo de emergencia o de autoridad policial, huyendo del lugar", agregó.

Finalmente, el imputado se desplazó por diversas vías de la ciudad de Puerto Montt hasta llegar a la intersección de avenida Presidente Ibáñez y Jorge Alessandri, "lugar donde perdió el control del móvil chocando contra el bandejón central ubicado en el lugar".

La víctima resultó con policontusiones, traumatismo encefalocraneano y herida parietal derecha, "evitándose consecuencias perniciosas para su salud y vida por la oportuna intervención de personal policial de apoyo y salud que acudió al lugar", concluyó el fiscal.

