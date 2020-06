En noviembre del 2020 se podría contar con vacuna contra el Coronavirus: Empresa chilena de Quilpué y Casablanca desarrolla componente clave

Las saponinas de Quillay, árbol nativo que Desert King Chile produce en Casablanca, son relevantes en la generación de una vacuna que podría estar disponible en noviembre próximo.

Desde que se identificó el Sars-CoV-2, en la provincia de Hubei, China, en diciembre pasado, la comunidad científica mundial comenzó a tomar conciencia de la letalidad de éste virus que causa la enfermedad del Covid-19, el que hasta fines de junio ha matado a más de 500 mil personas en el mundo.

Es en éste camino y, dado el alto nivel de contagio y mortalidad del Covid-19, que una gran cantidad de laboratorios han asumido el desafío de desarrollar una vacuna efectiva contra el Sars-CoV-2 y, una de las que presenta avances más prometedores, que ya ha iniciado pruebas en humanos, contiene como componente clave a las saponinas del Quillay.

Ésta vacuna es desarrollada y, ya está siendo producida masivamente, por la compañía Novavax, una empresa estadounidense-sueca en la que Bill Gates, a través de la Coalición para la Preparación e Innovación ante Epidemias (CEPI) ya ha invertido casi 388 millones de dólares.

En su formulación, esta vacuna lleva una parte de Chile, específicamente de el Quillay (Quillaja saponaria Molina), árbol nativo del cual la empresa Desert King Chile extrae las saponinas para el desarrollo de un adyuvante que es un potenciador de la respuesta inmune del organismo.

En una entrevista en profundidad con Puranoticia.cl, Andrés González, Gerente General de Desert King Chile, empresa chilena con más de 25 años de experiencia en el estudio de las propiedades del Quillay, explica cómo actúa la vacuna.

Al respecto, Andrés González, explicó que desde hace bastante tiempo Desert King Chile trabaja en conjunto con NOVAVAX en el desarrollo de vacunas, precisamente el trabajo de un vacuna contra la gripe estacional fue modificado y orientado al rápido desarrollo de una vacuna para combatir el Sars-CoV-2.

"Con ellos estábamos trabajando en el desarrollo de una vacuna para la gripe común hace 3 años aproximadamente, estábamos tranquilamente en eso, hasta que apareció el Covid-19, por lo que enfocamos todos nuestros esfuerzos, tanto los del laboratorio Novavax como los nuestros, en desarrollar una vacuna contra el coronavirus, porque creemos que la metodología de éste, es similar a la de la gripe común, por lo que la plataforma tecnológica que Novavax desarrolló resultó efectiva", sostuvo González.

El Antígeno como plataforma biológica de la vacuna

El desarrollo de la vacuna denominada NVX-CoV2373 + Matrix-M ™ (Antígeno + Adyuvante) ha sido bastante rápido, dado que la vacuna se basa en una plataforma biológica (Antígeno) que ya había sido creada por Novavax y el adyuvante (generado por Desert King Chile), que es él potenciador de la actividad del antígeno.

La NVX-CoV2373 + Matrix-M ™ contiene dos componentes igualmente importantes; que son el Antígeno NVX-CoV2373, Nanopartículas de la proteína exterior del virus SARS CoV-2, sin su material genético y el Adyuvante Matrix-M ™, Nanopartículas que contienen saponinas de Quillay, que estimulan una rápida y efectiva respuesta inmune contra el antígeno, necesaria para una inmunización exitosa.

Para entender la efectividad de la vacuna desarrollada por Novavax, el gerente de Desert King Chile explicó la lógica de funcionamiento del Antígeno, así como también las características de las saponinas del Quillay para el desarrollo del Adyuvante.

Lo primero que hay que comprender es que, en su periferia el virus SARS CoV-2 contiene una proteína en forma de corona que le otorga su nombre, la cual se relaciona con la superficie de la célula humana, generando severos daños en nuestro organismo.

Éste virus es particularmente peligroso, porque se desarrolla más rápido que la capacidad del ser humano de generar un anticuerpo, el ser humano finalmente es capaz de generarlos, por lo que muchas personas logran sanar. No obstante, lamentablemente, es un tema de competencia de velocidades, la cual por lo general logra ganar el Coronavirus ante la debilidad del cuerpo humano.

Afortunadamente, la plataforma tecnológica creada por Novavax ha sido usada exitosamente en vacunas anteriores (como el ébola y la malaria). Por lo que está comprobado que es una vacuna bastante estable en sus aplicaciones en distintos individuos, puesto que fue desarrollada específicamente para generar inmunidad, estabilidad y rápido escalamiento de su producción. Ésta plataforma usa la misma estructura del virus para generar anticuerpos que, termina eliminando tanto al virus como a esta proteína.

"Lo que hizo Novavax fue aislar esta proteína y replicarla en una nueva estructura biológica viva, donde en cada una de sus puntas, está la misma estructura proteica que las puntas del virus, con la diferencia de que ésta nueva estructura, el antígeno, no contiene ningún material genético en él, ni la capa de lípidos que contiene el virus. Cuando se incorpora éste antígeno al cuerpo, se estimula la producción de anticuerpos del propio cuerpo humano, los que atacan tanto al antígeno como al virus", indicó González.

El Quillay como componente clave para el Adyuvante de la vacuna

Para comprender la importancia de las saponinas de Quillay, como uno de los dos componentes clave contra el Covid-19, hay que entender que la vacuna necesita un Adyuvante específico, por lo que la relación es de 1:1 con el Antígeno desarrollado por Novavax.

Asimismo, el adyuvante en base a Quillay no solo actúa como transporte del componente activo de la vacuna, sino que además es un potenciador de la respuesta inmune del organismo, esto significa que se necesita muchísima menos dosis de antígeno de la vacuna para generar un efecto positivo.

No obstante, es relevante explicar que el adyuvante como complemento de la vacuna, es trabajado tecnológicamente dentro de un laboratorio de Desert King Chile, por lo que, aunque parezca lógico, no es cosa de cortar la corteza de un Quillay para una infusión y pensar que así se estará protegido contra el virus.

"Me preocupa que las personas piensen que el Quillay por sí solo servirá para combatir el Coronavirus. Las saponinas de Quillay efectivamente potencian la respuesta inmune del organismo contra un anticuerpo, pero tienes que definir el anticuerpo. No se debe abusar de esta planta, no basta sólo con la planta en sí, esto requiere todo un trabajo biotecnológico detrás para separar la saponina necesaria para el desarrollo del adyuvante. Con esto quiero que se comprenda que debemos cuidar este recurso natural", sostuvo González.

El Quillay es parte del bosque nativo de la zona central de nuestro país, por lo que Desert King Chile se dedica a identificar y seleccionar un espécimen específico de Quillay que contenga suficiente concentración de saponinas necesarias para el desarrollo de su adyuvante.

"Extraemos una muestra pequeña del material genético del Quillay, para luego realizar un análisis fotocromático que evalúe la concentración de saponinas, luego clonamos la especie y realizamos plantaciones en Casablanca y en la comuna de Los Ángeles", indicó.

Avances de la vacuna producida por Novavax: En noviembre podría estar disponible

Los resultados que ha obtenido la vacuna desarrollada por Novavax son tan promisorios, que en el mes de Noviembre podría estar disponible para su uso masivo.

La vacuna NVX-CoV2373 + Matrix-M ™ ya está siendo probada en humanos, pasó su primera etapa y está a la esperada de verificar si es que no hay reacciones adversas a la vacuna, para pasar a la etapa 2 y a una tercera etapa de prueba con todas las etnias a nivel mundial.

"Es tanta la confianza en la efectividad de ésta vacuna, que Novavax ya está en la producción masiva, en paralelo con la etapa de testeo, de manera de acelerar el ritmo. La última etapa en animales se hizo en babuinos, cuya morfología es muy parecida al humano. Las pruebas en humanos primero son súper focalizadas y con un margen de tiempo suficiente para observar efectos colaterales, todas estas pruebas ya se pasaron y ahora están pasando a etapas sucesivas, sobretodo, la Fase 3, donde la vacuna se prueba en distintas etnias, en distintos países, con distintos rangos etarios y en ambos géneros", puntualizó el gerente de Desert King Chile.

Asimismo, y dado que la eficacia de la vacuna depende críticamente del adyuvante que se genera en Chile a partir de saponinas del Quillay, es que en Desert Chile también se está en una etapa de producción a gran escala de adyuvante, para poder alcanzar la demanda que implica la vacuna a nivel mundial.

"El gran desafío que tenemos hoy es el escalamiento de la producción a gran escala. Ya estamos produciendo adyuvante a gran escala para que Novavax cuente con una cantidad importante de adyuvante para generar la vacunas y ellos también están produciendo ya a gran escala la vacuna, en paralelo al desarrollo de las pruebas. No se quiere perder tiempo y se está seguro que la vacuna será efectiva y será aprobada", manifestó González.

Cabe señalar que, tras la aprobación por parte de la FDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS), tanto de ésta vacuna como de otras que logren comprobar su efectividad, será la OMS quien establezca los criterios de reparto uniforme de las vacunas en el mundo, para que no se genere una nacionalización de las mismas. Se cree que ya en los meses de Noviembre-Diciembre, se podrá contar con unas primeras 40 millones de dosis, las que serán distribuidas de acuerdo a criterios de la OMS.

Finalmente, el gerente general de Desert King Chile, explicó que no existe una carrera por quien desarrolla la primera vacuna, éste concepto está totalmente alejado de la realidad científica que trabaja de manera colaborativa para encontrar lo más pronto una vacuna.

"La demanda es tan grande que la capacidad de un solo laboratorio no es suficiente. Se requiere que sean varios los laboratorios los que avancen en el desarrollo de una vacuna efectiva en la generación de anticuerpos contra el coronavirus, independiente de la metodología que se utilice. Deben ser ojalá más de cinco laboratorios los que desarrollen una vacuna, de manera de poder generar la famosa inmunidad de rebaño, en donde se espera que el 60% de la humanidad genere inmunidad a este virus", aseveró.

Asegurar la línea de producción: El Rol del Senador Francisco Chahuán

Preocupado del desarrollo del conocimiento científico en torno a la creación de una vacuna, fue el senador Francisco Chahuán quien se acercó a la empresa Desert King Chile para presentar el trabajo que realizan en torno al Quillay, de manera que, la Comisión de Salud del Senado, la cual integra el parlamentario, pudiera respaldar la investigación y solicitar que se asegure la línea de producción del Adyuvante generado por ésta empresa que cuenta con oficinas en Quilpué y Casablanca.

"Primero quiero felicitar el esfuerzo que está haciendo Desert King en nuestro país, especialmente en la región de Valparaíso. Tomé contacto con ellos hace prácticamente un mes y medio, ciertamente, lo importante es asegurar la línea de producción. La idea es que, si se adoptan medidas de carácter sanitario, se pueda asegurar la cadena de producción, porque ésta se está incrementando de manera sistemática para los efectos de poder contar con todas las pruebas de testeo en el más breve plazo y eso involucra la necesidad de que el Gobierno pueda tomar todas las medidas para asegurar también el abastecimiento", sostuvo el parlamentario en la sesión de la Comisión de Salud del Senado a principios de Junio, donde se dió a conocer la gran noticia del desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 con un componente chileno y que hoy se asegura que ya en Noviembre podría estar lista en forma masiva para gran parte del mundo y por supuesto para Chile.

PURANOTICIA