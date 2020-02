Emiliano Arias anuncia que iniciará acciones legales en contra de Jorge Abbott

El Fiscal Regional de O'Higgins indicó, respecto al conflicto con el Fiscal Nacional, tener "absolutamente decidido que esto no puede ser borrón y cuenta nueva".

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, confirmó este viernes 14 de febrero que en las próximas semanas emprenderá acciones legales contra el Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

La decisión del persecutor ocurre a un día de que la Corte Suprema diera a conocer su sentencia, instancia donde se desestimó la solicitud de Abbott para que Arias fuera removido del cargo.

En conversación con radio Cooperativa, el fiscal regional de O'Higgins indicó tener "absolutamente decidido que esto no puede ser 'borrón y cuenta nueva'; que con este triunfo que obtuvimos me quedo absolutamente tranquilo, porque ahí sí que no serviría para nada (todo lo ocurrido): no produciría ningún cambio".

En la misma línea, Arias agregó que "como abogado tengo que ejercer todas las acciones que estén a mi alcance para, por un lado, reparar el daño personal, y por otro el daño que se le ha hecho a la institución, y eso se obtiene a través de los tribunales de justicia. Tengo que reunirme con mi abogado y evaluar el escenario".

Por otra parte, el fiscal aprovechó de criticar la forma en que Abbott condujo las investigaciones por corrupción que involucraron a políticos, contrastando su actitud con la que tuvo su antecesor, Sabas Chahuán, respecto a los casos Penta, SQM y Corpesca.

"En cuanto a los errores que se pudieron haber cometido en su momento, sin duda, uno de los principales fue dividir las causas. El anterior fiscal nacional, Sabas Chahuán, juntó todas las causas y ahí había un sólo criterio, una sola decisión, una sola voz. Así se debe investigar esto, conjuntamente", expresó el persecutor, agregando que esto "fue un error, porque ahí se perdió lo que buscaba la agrupación de investigaciones: una sola voz, una sola decisión, un solo criterio".

Finalmente, el fiscal regional confirmó que "durante el mes de febrero o la primera semana de marzo" anunciará si deja su cargo en el Ministerio Público, pues no corresponde "mantener en incertidumbre a las personas de la región".

PURANOTICIA