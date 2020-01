Elizalde en comité PS: "El plebiscito no está ganado, esta no es carrera corrida"

Por su parte, la senadora Isabel Allende, vicepresidenta de partido, señaló que durante la reunión se revisará la situación respecto a la discusión sobre la paridad en el organismo constituyente.

Esta mañana de sábado se reunieron el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde y los dirigentes de esta colectividad, para dar inicio a la sesión ampliada del comité central del partido, donde tomarán definiciones respecto a los próximos desafíos electorales y el proceso constituyente.

En el encuentro Elizalde llamó a su sector a enfrentar con responsabilidad el proceso constituyente. "Creemos que es fundamental actuar con una lógica de responsabilidad, el plebiscito no está ganado, esta no es carrera corrida, quienes sacan cálculos alegres se equivocan", señaló.

El encuentro se da a una semana de que la oposición acordara coordinar el trabajo de cara al plebiscito del 26 de abril y que empezaran a buscar una estrategia común para enfrentar la discusión sobre paridad y escaños reservados para pueblos indígenas, en la convención constitucional.

Durante la tarde los socialistas redactarán votos políticos para someter al pleno, donde definirán sus posturas respecto a la consulta nacional.

En el comité el senador Elizalde se refirió a algunos puntos respecto a los cambios que como socialistas pretenden instalar en una eventual nueva Constitución.

"Creemos que es fundamental actuar con una lógica de responsabilidad, el plebiscito no está ganado, esta no es carrera corrida, quienes sacan cálculos alegres se equivocan, las elecciones se ganan cuando se cuentan los votos y, por tanto, y sobre todo en un contexto de voto voluntario, aun cuando tenemos la certeza de que la gran mayoría de los chilenos quiere una nueva Constitución, no tenemos certeza de cuántos van a ir a votar y por eso es importante motivar a las chilenas y a los chilenos a concurrir a este proceso", planteó.

Por su parte, la senadora Isabel Allende, vicepresidenta de partido, señaló que durante la reunión se revisará la situación respecto a la discusión sobre la paridad en el organismo constituyente.

"Hoy vamos a ver el desafío para el próximo lunes cuando tengamos que votar la paridad. Nosotros esperamos tener los votos, que necesitamos dos votos de la derecha", señaló.

PURANOTICIA