El futuro que le espera a Chile con el Coronavirus: ¿El Corea del Sur del continente ó la Italia de Sudamérica?

A un mes de la llegada del primer caso al país los números actuales avalan la estrategia del gobierno, sin embargo los síntomas de agotamiento del sistema de salud y el verdadero misterio de donde están, cuántos son y cuántos ventiladores llegarán al país diagnostican un incierto futuro en las expectativas para las próximas semanas.

Este 3 de abril se cumplió un mes de que llegó oficialmente el Coronavirus a Chile, de aquel lejano caso detectado en Talca el pasado 3 de marzo, la cifra en el país llega a 3.737 contagiados y un total de 22 muertes, estadísticas que demuestran hasta el momento un manejo que se ve con muy buenos ojos por la comunidad internacional en comparación a otros países del orbe estableciendo como parámetro el primer mes de la pandemia.

EL MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS DE LATINOAMERICA, PERO LA TASA DE MORTALIDAD MÁS BAJA

Sí bien en el catastro mundial hasta el cierre de esta nota, Chile figura como uno de los países con mayor número de casos detectados en Latinoamérica superando a países como Ecuador, Perú, México, Colombia ó Argentina, es el que también lleva proporcionalmente el menor número de muertes por este virus inclusive en el comparativo mundial.

Chile reporta una tasa de letalidad del 0,5%, similar a la de países como Corea del Sur, Alemania o Japón antes de que llegaran al peak de contagios y que son reconocidos internacionalmente por sus estrategias para hacer frente al covid-19.

En el caso de Corea del Sur, el sitio BBC Mundo reconoce que su estrategia se basó en lo rápido que se comenzaron a detectar los casos gracias a la gran cantidad de test que comenzó a realizarse a la población, situación que puede ser muy similar a Chile, sí se compara con el resto de los países sudamericanos por ejemplo.

La importancia de hacer la mayor cantidad de test posibles va de la mano con la posibilidad de mantener la trazabilidad de los contagiados y así poder colocarlos en cuarentena y que no aumenten los casos, situación que en países como Ecuador, Italia ó España no pasó y se perdió rápidamente.

Si bien Chile no ha implementado una cuarentena general en el país, las medidas como el toque de queda, los cordones sanitarias y la implementación de cuarentenas por comunas ó ciudad estaría generando una merma en la tasa de crecimiento rápido ó en la llamada curva de la infección lo que en el fondo ayudaría a retrasar el denominado peck de la pandemia en el país.

El número de exámenes que dijo la autoridad que se están haciendo en Chile son alrededor de 3 mil test diarios, lo que preocupa es la demora de los resultados. Uno de los primeros casos conocidos en la región de Valparaíso de una mujer que llegó del extranjero que dio su testimonio a Radio Bio Bio contó que desde que se hizo el test hace 14 días los resultados recién se los dieron 3 días más tarde.

Lo mismo sucedió con otro caso de la región de Valparaíso, uno que dio positivo a una funcionaria del Hospital de La Ligua quien se hizo el test un día viernes y recién el lunes por la tarde, 72 horas después, pudo conocer sí era positivo ó no, esta situación deja entrever que al menos en este primer mes han habido claros retrasos en la implementación de laboratorios que puedan hacer este test, de hecho en la Región de Valparaíso solo se funcionaba con un centro para este tipo de exámenes ya con dos semanas con el coronavirus en la región.

Luego que se pudo implementar el laboratorio de la Universidad de Valparaíso y una unidad en el Hospital Van Buren recién los casos en la Región de Valparaíso comenzaron aumentar día a día revelando que en una primera instancia la capacidad de exámenes era muy menor.

LA GRAN DUDA: LOS VENTILADORES MECANICOS

Pero existe un punto que puede llevar a Chile de ser comparado con Corea del Sur ó Alemania, como lo hace la BBC Mundo ó bien transformarse en la Italia de Sudamérica y aumentar considerable su tasa de mortalidad cuando llegue el peak.

Los ventiladores mecánicos de las denominadas camas críticas han estado en la palestra en los últimos días y en donde existen dos versiones, la que entrega la autoridad y lo que en realidad estaría pasando en los hospitales y clínicas del país.

El Ministro de Salud Jaime Mañalich incluso, en su particular estilo, dijo que "ojalá Estados Unidos e Italia tuvieran 240 ventiladores de reserva, que no están siendo usados" como él asegura Chile tiene.

Los números de Mañalich generan eso si una duda razonable. ¿Dónde están esos ventiladores?.

Puranoticia.cl hizo el ejercicio en la región de Valparaíso y hasta el cierre de esta edición no pudimos dilucidar como la autoridad sanitaria, Francisco Alvarez Seremi de la zona, puede sostener que efectivamente tiene 198 ventiladores mecánicos en la región.

Nuestro medio hizo un recorrido por los hospitales de la región y confirmó por diferentes fuentes inclusive del Colegio Médico y la cifra a la cual se llega es la mitad de estos y lo más preocupante es que al menos el 85% de estos se encuentran ocupados por pacientes que sufren otras patologías.

Puranoticia.cl se contactó con el Subsecretario de Redes Arturo Zuñiga, responsable de la red hospitalaria del país, quien se comprometió a que el equipo comunicacional entregaría esos datos región por región y hospital por hospital.

Minutos más tarde de aquella comunicación el equipo de prensa del Ministerio de Salud nos pidió que le entregáramos el catastro que nosotros teníamos, que era el mismo publicado 24 horas antes, y se comprometió a que se nos entregaría la cifra oficial, donde estaban estos ventiladores en la Región de Valparaíso y que porcentaje de estos estaban ocupados.

Lo mismo se le solicitó al equipo comunicacional del Seremi de Salud de la región el cual también se comprometió a entregar el detalle de los 198 ventiladores que ellos aseguran existen en la región de Valparaíso.

Pasadas 24 horas de la petición de nuestro medio no solo no se entregó el detalle, sino que se nos invitó a que hiciéramos la consulta vía transparencia, hecho que puede demorar hasta un mes.

La respuesta oficial entregada desde el Ministerio de Salud fue "el número de ventiladores mecánicos que informó el SEREMI, (Francisco Alvarez) obedece al cálculo de la capacidad instalada al día de hoy pública y privada, considerando también los ventiladores móviles, pediátrico y reconvertidos en base al registro realizado por la Autoridad Sanitaria Regional".

"El número de ventiladores mecánicos está aumentando diariamente dada las necesidades y el aumento de número corresponde a todas las estrategias que se están despegando para aumentar el número de estos equipos".

LA REALIDAD DE LA REGIÓN

Pero la realidad de la región no es aquella y la falta de transparencia en el manejo de la información por parte de las autoridades lo único que genera es un manto de dudas del verdadero número de unidades con la que se cuenta.

Según el catastro de nuestro medio las unidades en la Región de Valparaíso no alcanzan más allá hasta este viernes a las 60 unidades en el Servicio Público y a un máximo de 35 unidades en los recintos privados de salud y se podría llegar a tener no más de 120 unidades a finales de mes.

De hecho fuentes del Hospital Van Buren nos cuentan que el ingenio del equipo médico ha podido permitirles aumentar de las 14 ventiladores disponibles subir a un par más en los últimos días.

Todo un misterio en donde están los 198 ventiladores que indica el Seremi y que desde Redes Asistenciales en la capital no pudieron asegurar tampoco donde estaban ni la disponibilidad de aquellos en la Región de Valparaíso.

DESCONOCIMIENTO TOTAL Y MAL MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Es tan preocupante como llega la información desde regiones al nivel central y tan deficiente, como ejemplo podemos contar que una emisora del interior entrevistó al Director del Hospital San Martín de Quillota quien aseguró que en aquel recinto habían 30 ventiladores, cuando en realidad hay 5.

Cuando se le pregunta al director del Hospital de Quillota ¿cuántos respiradores mecánicos tiene?, el responde textual "nosotros tenemos 212 camas, en respiradores tendríamos... alrededor de 20...24 respiradores...porque en el fondo tenemos los de la UCI y los de la unidad de cuidados intermedios, ahí están los respiradores, los neonatal... serán alrededor de 30 ventiladores dando vuelta dentro del hospital".

El audio de aquella entrevista llegó rápidamente al círculo médico, de hecho fuentes del propio Hospital de Quillota cuentan que el director de la UCI del recinto tuvo que llamar la atención del director por lo equivocado que estaba en esas cifras, la duda razonable que queda, ¿son estas las cifras que maneja el Seremi y que le llevó al nivel central?.

De hecho el propio Consejero Regional Manuel Millones en la misma emisora desmintió los dichos del Director del Hospital evidenciando un total desconocimiento de las autoridades de primera línea de cuanto es verdad el equipamiento con que se cuenta.

DUDAS A NIVEL NACIONAL

Pero las dudas locales que no son aclaradas de manera transparente y razonable por la autoridad se extrapolan a nivel nacional. Mientras el Presidente Piñera hace una semana casí argumentaba en entrevista con Chilevisión que su Gobierno se viene preparando desde enero para esta epidemia y que se han preocupado justamente de la compra de ventiladores, trascendió desde el propio Ministerio que en realidad recién estas adquisiciones se hicieron el día 13 de marzo y no antes.

Tal como lo muestra este memorándum firmado por Felipe Cox, Jefe de División de Presupuesto de la Secretaría de Redes Asistenciales.

No obstante, el propio Subsecretario Alfonso Zuñiga recalca en un medio nacional que estas corresponden a las últimas compras realizadas por el Ministerio, no obstantes no existen ni se han mostrado órdenes de compra anteriores ni se ha entregado el volumen anterior a no ser de 8 unidades que aseguran fuentes internas del Minsal se habrían hecho en enero, pero eran parte de la reposición habitual de stock.

Lo único que nuestro medio pudo detectar desde enero a la fecha son 3 ordenes por un total de 11 mil 550 millones de pesos que corresponden a un pedido de 568 maquinas, 200 y 64 respectivamente, todas con fecha marzo.

SINTOMAS DE UN SISTEMA DE SALUD DEBIL

Sumado a eso tenemos que en la Región de Ñuble ya se detectó que el servicio de salud prácticamente está colapsado, en publicación del diario La Segunda de este viernes se sostiene que al menos habría 140 contagiados que se informó en la reunión de la mesa técnica de esa región.

Pero esto no es todo, pues 2.083 de los 7.000 trabajadores del rubro están ausentes por razones relacionadas a la pandemia, como por ejemplo algunos que son mayores de 65 años, otros que tienen enfermedades crónicas y algunas embarazadas.

Otro antecedentes es lo sucedido la noche de este jueves se conoció de un caso de otro facultativo médico que dio positivo de coronavirus esta vez en el Hospital de Los Andes que obligó a una cuarentena de al menos 38 funcionarios de ese recinto en la Región de Valparaíso.

FALTA DE INSUMOS

Lo otro que preocupa es la falta de insumos médicos básicos para la seguridad de los trabajadores que podría terminar con gran cantidad de contagiados de personas que laboran los hospitales y que puede mermar la capacidad de atención en el denominado peck de la enfermedad que se prevé para fines de abril.

En el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar incluso no descartan este lunes movilizarse para sensibilizar a las autoridades que no han cumplido con requerimientos tan básicos como lo son las "mascarillas".

De hecho trascendió que este jueves el Intendente de la Región de Valparaíso tuvo una acida reunión con los directores de servicios de la región en donde les exigió tomar medidas a la brevedad.

EL IMPÁVIDO MAÑALICH

Pero pese a todos estos hechos que hemos explicado, el Ministro Mañalich que es reconocido por su capacidad "cuñera" ó de buenas frases para la prensa dijo este viernes un dicho que podría quedar para el bronce el día de mañana al nuevamente argumentar que se han preocupado incluso excesivamente de los elementos básicos para el sistema de salud, incluido los ventiladores.

El ministro asegura que considera "completamente excesiva (la gran cantidad de ventiladores comprados), pero nosotros nos preparamos para un escenario muy duro. Incluso, temo la situación contraria, y es que después de esto me hagan una acusación constitucional por haber comprado demasiados respiradores".

Mientras en España ó Italia se discute que tiene prioridad para una cama con ventilador, todo parece indicar que sin lugar a dudas Chile tiene un incierto futuro, mientras algunos hechos aducen que podríamos tener un gran colapso en hospitales, déficit de personal médico por contagios y falta de respiradores, transformándonos en una especie de Italia ó España de Sudamérica, el Ministro se esfuerza en entregar con total seguridad que para que en Chile se desencadenara un escenario como el de España o Italia "tendría que cambiar el virus genéticamente a una variante mucho más agresiva. Este es un virus que está teniendo una letalidad en el mundo de 4,4% y nosotros, con 0,4%, somos de los países con una de las tasas de letalidad más bajas del mundo".

Es de esperar que el virus no mute como dice el ministro y se transforme en la excusa perfecta para tapar aquellas cifras que no han podido ser transparentadas por la autoridad, quizás nos convenga más aquella otra mutación que dijo el Ministro, aquella que el virus se pusiera más bueno...

Lo concreto que todos esperamos esta vez seguir siendo parecido a Corea del Sur... que ser la Italia ó España de Sudamérica con mutaciones de virus ó no, ó con autoridades transparentes y competentes ó no. Por ahora...Quédate en casa.

