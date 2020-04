El desaire de La Moneda que enfureció a Camila Flores y que la llevó a criticar "indiferencia" del Gobierno

Diputada RN, junto a Leonidas Romero, solicitaron de manera formal al presidente Piñera que suspenda el pago de pensiones a falsos exonerados políticos, situación que querían comunicar a la prensa.

Tremendamente molestos y decepcionados con el Gobierno se mostraron los diputados de RN, Camila Flores y Leonidas Romero, luego que personal de La Moneda no les permitiera comunicar a periodistas que los parlamentarios solicitaron de manera formal al presidente Piñera que suspenda el pago de pensiones a falsos exonerados políticos y ponga suma urgencia a un proyecto de ley de 2013, que busca revisar todos los casos y revocar aquellos que no cumplan con dicha condición, evitando así que inescrupulosos continúen usufructuando del Estado.

Todo esto, dijeron, en el contexto de utilizar de forma correcta e idónea el dinero del país, a fin de destinarlo a quienes realmente lo necesitan debido a la grave crisis por la pandemia del Covid-19.

"Junto al diputado Romero hemos venido a ingresar una carta dirigida al Presidente de la República, donde le estamos pidiendo que haga uso de su facultad administrativa revocatoria para suspender el pago de pensiones de aquellos falsos exonerados políticos. Ya en el informe del período 2013, la Contraloría General de la República señalaba que teníamos a lo menos 3.000 casos de falsos exonerados políticos y, digo 'a lo menos', porque la Contraloría tomó sólo un 12% de la totalidad de los casos de exonerados políticos a nivel nacional, donde no se comprobó que existía pago de cotizaciones previsionales ni se pudo verificar cuáles eran las funciones que estos supuestos trabajadores realizaban", precisó Camila Flores.

Pese a la luz de los antecedentes proporcionados por el informe de 2013 y la información del IPS y del Ministerio del Interior, en 2015, que daba cuenta de otros 800 pagos improcedentes, Flores criticó con fuerza la "indiferencia" del Gobierno frente a un tema que consideró tan delicado y oportuno de resolver en estos momentos.

"Lamentamos profundamente que éste no sea tema para el Gobierno, que haya quedado en el olvido y que incluso hoy día ni siquiera nos hayan permitido ingresar a La Moneda a hablar con la prensa sobre este asunto. Es lamentable, incluso, que la fiscal a cargo de la investigación no haya perseverado con las acciones judiciales que corresponden. Estamos hablando de que el Estado de Chile desembolsa cerca de $180 mil millones en exonerados políticos", emplazó la parlamentaria por la Quinta Región Cordillera.

"Actualmente, más que nunca, el Estado debe gastar de manera eficiente sus recursos, más que nunca debe ir en apoyo de quienes realmente lo necesitan, como son las familias de clase media y, que de una vez por todas se les deje de pagar a estos inescrupulosos que por décadas han usufructuado del Estado", lanzó Flores.

EL DOLOR DE ROMERO

En la misma línea, Leonidas Romero rechazó también la actitud del Mandatario, sobre todo, porque "a parlamentarios de Gobierno no los dejaron entrar a la casa de todos chilenos".

El diputado incluso recordó que en el primer año de Gobierno de Piñera le entregó un documento que daba cuenta de los falsos exonerados y donde le pedía "que dejáramos de dilapidar recursos de todos los chilenos pagando miles de millones de pesos anualmente a gente que jamás había trabajado".

Frente al desaire, Romero reflexionó diciendo que "voy a pensar mañana cuando me pidan mi voto para éste y otros casos. Lamento mucho esto, la pandemia está demandando demasiados recursos de todos los chilenos, pero existe un grupo de privilegiados al que nuestro Gobierno le tiene temor de pasarle la cuenta a la gente de izquierda y decirle 'señores no le vamos a cancelar más'".

Por último, se cuestionó si "¿tendremos que ser de oposición a este Gobierno para poder ingresar a la casa de todos los chilenos? Creo que no. Me saqué la mugre, al igual que Camila, para que Sebastián Piñera fuese Presidente y hoy no podemos entrar".

PURANOTICIA