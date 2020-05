El coronavirus llegó al Ejecutivo: Ministro de Obras Públicas dio positivo al examen de PCR

Alfredo Moreno informó, vía Twitter, que "he sido notificado que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo".

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, anunció este lunes que dio positivo al examen PCR al que se sometió, para detectar la presencia de Coronavirus (COVID-19).

El secretario de Estado informó en su cuenta de Twitter que "he sido notificado que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora".

Además, Moreno aseguró que "tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen".

El pasado viernes, el titular del MOP, a través de la misma red social, indicó que "un integrante de mi equipo ha dado positivo a test de Covid-19", por lo cual inició una cuarentena como precaución.

De esta forma, Moreno se transformó en el primer miembro del gabinete en dar positivo a Coronavirus, tras los confinamientos preventivos ya cumplidos por otros ministros, como Sebastián Sichel (Desarrollo Social), Ignacio Briones (Hacienda) o Gonzalo Blumel (Interior).

