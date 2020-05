Educación en Chile en tiempos de Pandemia: El "Co-Pago" de Colegios particulares subvencionados que ahoga a la clase media y genera "lobby" de sostenedores

Puranoticia.cl se enteró de una secreta reunión entre el Presidente de la Confederación de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, José Valdivieso, con algunos parlamentarios y consejeros regionales la cual se realizó con el fin de hacer un lobby para solicitar que se adelante la subvención del año 2021.

La llegada de la pandemia del Coronavirus a Chile ha marcado un antes y un después para los chilenos, pero existe un porcentaje no menor de la población que está siendo golpeada fuertemente, aquellos que configuran las comunidades escolares que son parte de los llamados colegios particulares subvencionados que funcionan con un co-pago por parte de los padres y apoderados.

Puranoticia.cl se enteró de una secreta reunión entre el Presidente de la Confederación de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, José Valdivieso, con algunos parlamentarios y consejeros regionales la cual se realizó con el fin de hacer un lobby para solicitar que se adelante la subvención del año 2021 a algunos establecimientos y así poder estos colegios entregar becas a los apoderados, con este hecho como base nos interiorizamos de una realidad donde los más perjudicados hoy son justamente aquellos padres que deben desembolsar entre 10 mil y hasta 85 mil pesos mensuales en la educación de sus hijos y que por lo general pertenecen a la llamada "clase media", la misma que no califica para obtener créditos bancarios ó aquellos que no tienen una ficha de protección social, por lo tanto, no tienen beneficios estatales de bonos de ningún tipo.

QUIENES SON LOS QUE ACUDEN A ESTOS COLEGIOS

Fabiola Echeverría, Presidenta de la Asociación de Padres y Apoderados de Colegios Subvencionados de la Quinta Región grafica muy bien quienes son aquellos que acuden a estos colegios con co-pago como el vehículo para la educación de sus hijos.

Son por lo general padres y apoderados independientes, generadores de pymes, que si bien tienen un ingreso un poco más elevado que la clase más vulnerable, tras esta pandemia han quedado literalmente en muchos casos de brazos cruzados.

"Hay papás que en estos momentos están literalmente en una situación entre pagar el colegio o comer" dice Fabiola Echeverría quien además reconoce que esta pandemia "nos afectó a todos los padres y apoderados sin excepción es que con esta pandemia nos cambiaron los recursos. Por ejemplo en los colegios con co-pago, la mayoría de esos apoderados lo constituyen papás que son independientes ó que tienen pymes, por tanto sus finanzas se han visto totalmente mermadas con esta crisis".

CUANTO SIGNIFICA EL CO-PAGO PARA ESTOS COLEGIOS EN RELACIÓN A SUS INGRESOS

Los colegios particulares subvencionados que tienen co-pago en el país alcanzan entre el 15 y el 20% del total, dice José Valdivieso, Presidente de la Asociación que reúne a estos establecimientos a nivel nacional.

¿Pero cómo se dividen los ingresos que tiene un colegio de este tipo?, Valdivieso nos responde "Un colegio en promedio, los co-pago son como de 30 a 40 mil pesos mensuales, sí bien tenemos claro que hay colegios que cobran 80 mil pesos y otros 10 mil pesos, pero en promedio estamos en eso" agregando que "nosotros pensamos que un 20 a un 30% de los ingresos son lo que se recibe de los aportes de los padres y apoderados, el otro 70 ó 80% de los ingresos proviene de la subvención".

LOS EGRESOS O GASTOS DE LOS COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS CON CO-PAGO

Conocido como se compone porcentualmente el ingreso de estos colegios quisimos conocer como se compone la salida de estos dineros ó en que se gastan estos recursos, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de establecimientos de acuerdo a la nueva Ley de Educación ya no tienen fines de lucro, sino que fueron transformados en fundaciones.

En primera instancia Valdivieso nos menciona que prácticamente el 90% de los egresos se van a los gastos de sueldos de profesores y auxiliares y que un 5% se gasta en gastos de luz ó agua. Al preguntarle por el otro 5%, el Presidente que agrupa a estos colegios dice que este monto se gasta en papelería ó impresión de guías.

Pero este cálculo cambia radicalmente cuando le preguntamos a José Valdivieso cuál es el costo financiero ó el costo de arriendo ó bien dividendo de estos establecimientos, porque de alguna parte debería salir este monto.

En este punto Valdivieso nos dice que este costo debiera llegar como "máximo" hasta un 25% de los egresos en algunos casos, es decir que la proyección dada inicialmente no es tal y la reformula.

Del 100% de los egresos ó gastos que tiene un colegio puede tener un máximo de un 25% en pago de arriendo, un 5% de gastos de luz y agua, un 5% en guías, por lo cual el total que queda para el pago de profesores y personal en general es de un 65%.

INMOBILIARIAS ASOCIADAS A COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS

Otro punto que cabe destacar y considerar es que existe una gran cantidad de colegios particulares subvencionados con co-pago que a la par de la fundación "sin fines de lucro" que le da funcionamiento al colegio, existe una inmobiliaria asociada en forma directa ó indirecta al mismo sostenedor del colegio y es esta inmobiliaria la que cobra por el arriendo ó bien por el dividendo de la infraestructura del establecimiento.

Si uno hace un recorrido por varios colegios de la Región de Valparaíso se encuentra con otro denominador común, los establecimientos que tienen justamente los co-pago más altos son aquellos que tienen una inmobiliaria asociada a ellos, por ende que pueden llegar a traspasar cerca del 25% del total de sus ingresos a su empresa relacionada, es decir prácticamente todo el monto que significa el co-pago que hace el apoderado, si tomamos el análisis de ingresos que hizo el propio Presidente que agrupa a estos colegios, José Valdivieso anteriormente.

CAMBIO DE TONO DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS

Con este análisis hecho le preguntamos directamente a José Valdivieso porque no traspasan los mismos sostenedores de estos establecimientos ayudas más directas a los padres y apoderados en la disminución de los co-pago ó en la postergación de los mismos en vez de acudir al estado para que les adelante la subvención del 2021 teniendo en cuenta que gran porcentaje de estos tienen sus propias inmobiliarias asociadas a las fundaciones denominadas sin fines de lucro.

Ante esto nos responde, "no, eso no es así, de hecho te quiero explicar que menos del 1% de los colegios ha podido acceder a la compra de sus establecimientos y está endeudado porque nosotros al ser fundaciones sin fines de lucro la banca no está interesada en otorgar créditos bajo ningún punto y es una gran lucha que hemos estado dando en los últimos tres años".

Ante esta respuesta preguntamos a Valdivieso que sí bien las fundaciones no podría llegar a la banca, sí lo pueden hacer las inmobiliarias, de hecho la propia banca ha dicho que se han re-estructurado una gran cantidad de créditos hipotecarios liberando el pago de dividendos por al menos seis meses, ¿porqué no traspasar esa liberación de flujos a los propios apoderados entonces?.

NUEVO CAMBIO DE CIFRAS DEL VERDADERO COSTO DE ARRIENDO DE UN COLEGIO

Tras este nuevo análisis y tal como ocurrió la primera vez cuando le preguntamos al Presidente de los colegios subvencionados de Chile nos relatará como se componía el egreso mensual de estos establecimientos nos cambió las cifras, ahora de un 25% que nos menciono inicialmente el porcentaje cambió.

"Es relativo" dijo debido a que "el porcentaje de arriendo tiene un tope que es el 11% del avalué fiscal dividido por doce meses, eso quedó establecido por ley, entonces va a depender de cada colegio cuanto es el avalúo fiscal que tenga, va a depender de los ingresos que tenga".

¿En qué quedamos entonces, pero cuál es el promedio costo arriendo para un colegio en relación a sus egresos? ¿ Podríamos configurarlo entre un 10 a un 15% ?

"Yo diría incluso menos, pero la verdad no me atrevería a decir cuánto es el promedio" dice Valdivieso.

También José Valdivieso aclara esta relación fundación sin fines de lucro con inmobiliarias diciendo que "no necesariamente...esto es así... no es tan así (nervioso), ó sea en algunos casos sí... pero no diría que la gran mayoría, yo diría que por lo contrario, hay una amplia mayoría que no tiene ninguna relación entre el sostenedor y el colegio".

Le hacemos saber que en la Región de Valparaíso la relación entre colegios que tienen una inmobiliaria asociada a una fundación sin fines de lucro es alta, ante aquello dice "si obviamente, pero no es una regla general"

Valdivieso agrega que en el fondo no puede determinar ahora un porcentaje de cuando se destina a arriendo de un colegio.

"Yo no te puedo dar un promedio general, es difícil porque esa estadística no la conozco, nosotros conocemos la estadística clara y precisa de cuantos colegios cobran co-pago y que monto cobran, nada más".

Agrega además que "conoce de colegios que han dejado de pagar arriendo ó rebajado el pago de arriendo para poder dar becas a los apoderados como otros colegios sencillamente son dueños de esta infraestructura y tampoco le deben a la banca, porque siempre han sido dueños, entonces es muy difícil ver qué porcentaje.... yo sé para donde va tu pregunta... tu quieres saber qué porcentaje se puede descontar de los arriendos para ir en ayuda de los apoderados... pero eso va a depender de cada uno, de cada unidad educativa" dice finalmente descubriendo exactamente para donde ibamos con el analisis.

CO-PAGO EN CUESTIÓN ¿QUIEN AYUDA A LOS APODERADOS?

A pesar que pudimos dilucidar que efectivamente algunos colegios particulares subvencionados claramente podrían ir en ayuda directa en forma masiva a los padres y apoderados, sobre todo aquellos que tienen inmobiliarias asociadas, lo concreto es que no existe ninguna normativa que obligue a estos establecimientos a hacerlo, pero existe otro dato no menor, estos colegios tampoco estarían cumpliendo con el contrato de clases presenciales a los niños por lo cual, ¿deberían pagar el co-pago los apoderados entonces?.

LA EDUCACION NO ES UN NEGOCIO

Pese a que en el pasado la Asociación de Colegios Particulares Subvencionados hizo un intenso lobby en el congreso con parlamentarios de todos los sectores incluso financiando una serie de actividades y hasta periodistas que se encargaron de levantar el llamado "clamor popular" de padres y apoderados que derivaron en una gran marcha que inundó la Alameda en contra de la nueva Ley de Educación que ahora rige el funcionamiento de estos establecimientos educacionales, lo cierto que hoy el discurso ha cambiado y quieren acudir al estado al propio Ministerio de Educación para que les adelante los flujos que podrían permitir a estos colegios entregar becas a los padres y apoderados y así aliviar los bolsillos en plena pandemia aduciendo justamente que "la educación no es un negocio", aunque hace hasta unos años atrás sí lo era.

Usando los mismos conductos del pasado, el camino del lobby político, hace unos días vía Zoom una serie de parlamentarios se reunieron con José Valdivieso con el fin de solicitar recursos como adelantar la subvención del 2021 a algunos colegios.

Sobre esta reunión, Valdivieso se sorprende y nos dice "no sé de dónde saca esa información porque fue una reunión muy reservada".

EL "OBJETIVO" DE LA REUNIÓN "RESERVADA"

Le mencionamos que Puranoticia.cl se contactó con varios de los presentes que asistieron a aquella reunión-lobby bastante reservada como la calificó el Presidente de los Colegios Particulares Subvencionados y accedió a entregarnos detalles de lo que estaban solicitando.

"Mira lo que está ocurriendo, supongamos que un colegio deja de percibir el co-pago, un colegio con co-pago lo deja de percibir en un porcentaje y deja de pagar a sus profesores... que es lo primero que podría llegar a pasar".

Ante este análisis le preguntamos porque si el co-pago usted mismo lo indico recién solo es un 20 ó un 30% de su ingreso, porque no dejar de pagar el arriendo a su inmobiliaria asociada que es el mismo costo ? ¿Porqué poner los sueldos en riesgo cuando según sus mismos cálculos eso no sucede?

"A ver...insisto nuevamente, no estamos solicitando algo para todos los colegios subvencionados, eso no es así, acá lo que estamos haciendo nosotros es que en el caso que un colegio se vea con los recursos disminuidos notablemente solo en esos casos".

Valdivieso aclara que "nosotros no estamos pidiendo aporte en dinero para los colegios particulares subvencionados, lo que estamos pidiendo nosotros en el fondo, es que toda la educación subvencionada, ya sea municipal ó particular subvencionada, es decir toda, sin ninguna discusión por este año en especial tuvieran cierta flexibilidad en donde no se involucra más dinero" agregando que "entre esas flexibilidad esta el manejo de la subvención, el pago de la matricula, existe este aporte que se está pidiendo".

Agrega que "este aporte que se pide al ministerio no es plata de más, es plata que se va a devolver, quiero explicarlo bien, supongamos que un colegio necesita dar un 50, 80 o 100% de becas a todos sus apoderados, va a necesitar entonces un anticipo de esta subvención para otorgarla directamente a los papas en becas y esta subvención se va a descontar en los años que vienen, no estamos pidiendo aumento de subvención, lo que estamos pidiendo solamente es la posibilidad de que se anticipe y luego se descuente directamente".

EL CO-PAGO ¿QUIEN AYUDA FINALMENTE?

El punto central es que el co-pago está ahogando literalmente a la clase media chilena, pudimos apreciar que los establecimientos con co-pagos más alto tienen como común denominador una inmobiliaria a su lado y por ende estas podrían haber liberado flujo al dejar de pagar dividendos, ¿porqué no ayudar entonces a los padres y apoderados?.

¿Debe ser el estado que ayude a los padres y apoderados adelantando dineros a los colegios para que se traduzcan en becas?.

Lo concreto que hay un tema adicional, ¿deben pagar los padres y apoderados igual el co-pago sí estos colegios no están cumpliendo con el contrato de clases presenciales?.

¿Se está realmente fiscalizando que esto se cumpla?, ¿Se pueden fiscalizar los ingresos y egresos de los colegios particulares subvencionados?, ¿qué costos adicionales tienen asociados esos retiros o pagos de arriendo que van de una fundación sin fines de lucro a una inmobiliaria?

Dudas y preguntas que esperamos resolver en próximas notas en Puranoticia.cl y que por ahora solo nos queda por poner sobre la mesa un tema que esta "ahogando" a parte importante de la población y donde parece que no existe una voz que pueda escuchar ó al menos un método claro para dilucidar a quien realmente hay que entregarle ayuda, ¿a los sostenedores y dueños de estos colegios ó a los padres y apoderados que no pueden pagar?.

PURANOTICIA