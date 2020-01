Editorial saca de circulación libro de ficción inspirado en la brutal agresión a Nabila Rifo

Grupo Planeta explicó que "debido a las repercusiones que ha tenido dicha publicación hemos decidido suspender la circulación del libro".

La editorial Grupo Planeta decidió sacar de circulación el libro «Los ojos de la verdad», de Eleodoro Sanhueza, que relata, en formato de ficción, la agresión que sufrió Nabila Rifo de parte de Mauricio Ortega el año 2016, su pareja por ese entonces que le extrajo sus globos oculares tras una brutal golpiza.

Al respecto, señalaron que "debido a las repercusiones que ha tenido dicha publicación hemos decidido suspender la circulación del libro, lo que ha sido conversado con su autor, entendiendo que ha generado un efecto no deseado por esta casa editorial".

Tras hacer un llamado a no comprar el libro publicado hace algunas semanas, Nabila Rifo señaló a La Tercera que "no le di mi autorización para publicar el libro, porque además ya lo tenía escrito. De hecho, no pensé nunca que él iba a publicar el libro igual, si no yo habría tomado precauciones. Es un libro machista. Es muy dañino lo que él hizo".

Cabe señalar que el personaje principal del libro es una mujer infiel y con problemas de alcohol. Además, la pareja de este personaje es descrita como "un hombre con arranques violentos".

Esto generó molestia en las redes sociales, que rápidamente comenzaron a manifestarse en contra de la publicación.

Planeta dijo en ese sentido que la obra "corresponde a una ublicación de ficción del género policial y que bajo ninguna circunstancia (...) lo ha considerado, difundido ni presentado como un libro testimonial o biográfico".

"Reiteramos nuestro absoluto respeto por los temas de género, así como también el valor que otorgamos a la creación literaria", cierran a través de un comunicado.

PURANOTICIA