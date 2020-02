Director Nacional de Onemi: “La amenaza de hoy no es solo geológica, también meteorológica"

Chile convive con sismos, tsunamis, volcanes, inundaciones, deslizamientos de terreno u otras. "Eso es así y hay que tenerlo presente".

El director nacional de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Ricardo Toro señaló esta mañana que Chile es uno de los países con mayores riesgos de desastres naturales de los miembros de la OCDE. "El 54% de nuestra población y el 12% del área total conviven con tres o más tipos de amenazas".

Toro sostiene que Chile convive con sismos, tsunamis, volcanes, inundaciones, deslizamientos de terreno u otras. "Eso es así y hay que tenerlo presente".

A pocos días de celebrarse los 10 años del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 la reflexión que hace el director de la Onemi es que a partir de esa fecha "cambiamos y mejoramos muchas cosas".

"En regiones había unas oficinas pequeñas, con uno o dos funcionarios. Ahora tenemos 16 direcciones regionales, con 15 funcionarios y cada una con un Centro de Alerta Temprana (CAT), que funcionan 24/7 y conectados a un CAT nacional. En 2010 a nivel nacional trabajaban 163 personas y en horarios solo de oficina. Actualmente, son 415 y con un régimen de turnos previendo emergencias", señaló en entrevista con La Tercera.

Otro cambio es el actual Centro Sismológico Nacional, que en el 2010 era un servicio de la Universidad de Chile. Hoy se transformó "tiene más de 50 funcionarios con dedicación exclusiva para el monitoreo permanente. Se fortaleció la Red Sismológica, que tenía pocas estaciones, a más de 400, que incluyen ciudades como Puerto Montt, Punta Arenas y Chiloé".

Al ser consultado si las victimas volverían a ser las mismas de producirse un terremoto como el del 27F, Toro fue enfático.

"No, definitivamente no. La afectación material puede variar de acuerdo con las características del mismo evento, pero después del 27/F, de los 31 sismos de la cuenca del Pacífico sobre 7,5 grados Richter, cuatro han ocurrido en Chile. Y dos de ellos fueron los de mayor magnitud: Iquique 2014 e Illapel 2015, con tsunami. Y no hubo fallecidos por este último fenómeno. Se comprobó que la mayor parte de las cosas que fallaron en 2010 se han solucionado".

Nuevos riesgos

Si bien los terremotos siguen siendo una preocupación principal así como los tsunamis que pueda generar la actividad volcánica debe estar presente en las preocupaciones, ya que "Chile tiene cerca de dos mil y más de 90 activos"

Sin embargo subraya "hay otros riesgos que antes no se consideraban tan patentes. Desde 2015 el escenario cambió. Hoy las amenazas no son solo geológicas, también meteorológicas, producto del cambio climático. Los aluviones, las olas de calor que pueden generar grandes incendios, las inundaciones y otros eventos son algo concreto, que vemos con frecuencia y que también se debe monitorear y prevenir".

