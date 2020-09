Diputados Urruticoechea y Jackson protagonizaron tensa discusión en el Congreso por el paro de camioneros

El hecho ocurrió luego de un punto de prensa que estaba dando el parlamentario del Frente Amplio respecto a la paralización que ya suma seis días.

Un tenso momento fue el que protagonizaron en el Congreso los diputados Cristóbal Urruticoechea (RN) y Giorgio Jackson (RD), quienes se enfrascaron en una discusión sobre el paro de camioneros.

El cruce inició luego de un punto de prensa que estaba dando el parlamentario del Frente Amplio respecto al tema, ante lo que Urruticoechea lo acusó de "doble estándar" al no condenar los hechos de violencia hacia los transportistas, situación que dio pie al paro de sus labores.

"No seas cara dura. Ustedes no pueden salir desafiando una huevada y en la otra huevada se quedaron callados", le dijo Urruticoechea a Jackson, quien respondió que "¿por qué tu Gobierno aplica la ley en unos casos y en el otro no?".

Ante ello, el legislador de Renovación Nacional sostuvo que "ustedes no condenan la violencia contra una niñita de nueve años que casi matan. ¿Qué dijiste? No dijiste absolutamente nada".

Por su parte, Jackson advirtió que "ustedes tienen gente en prisión preventiva (desde el estallido social). ¿Cuántos camioneros tienen en prisión preventiva?".

El cruce se mantuvo con ambos parlamentarios acusándose de ser "cara dura". Y mientras el parlamentario de RN sacaba a discusión el caso de la niña de nueve años que fue baleada hace unas semanas, Jackson respondía que "fue un crimen".

"Estoy poniendo mi punto de vista, porque me molesta eternamente la frente que tienen ustedes para denostar a algunas personas y otros aplaudirlas. No dijiste nada contra el estallido social, no dijiste nada sobre esa niña de nueve años que casi muere baleada. No puedo creer que te des el lujo de condenar a un grupo de personas que lo único que quieren es trabajar honestamente y en paz", sostuvo Urruticoechea, que comenzó a alejarse del lugar.

"Si es que quieres discutir ven acá. Y para el registro, obviamente condeno cualquier crimen que se haya hecho sobre cualquier persona, eso lo digo acá para que no se pongan palabras que no son", terminó diciendo Jackson.

REVISA ACÁ EL MOMENTO:

PURANOTICIA