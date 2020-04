Diputados UDI piden que buses de Carabineros y Fuerzas Armadas sean puestos a disposición de la gente

Álvaro Carter y Osvaldo Urrutia manifestaron que mucha gente no se puede movilizar porque hay empresas que no están funcionando a raíz de la paralización de funciones.

Los diputados UDI e integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara, Álvaro Carter y Osvaldo Urrutia, anunciaron que solicitarán formalmente a Carabineros y a las Fuerzas Armadas que pongan a disposición del Gobierno y del Ministerio de Transporte los buses de sus instituciones en las diferentes regiones del país.

Esto, con el fin de que la gente pueda trasladarse en horarios donde hay poco flujo de locomoción colectiva o a zonas donde la movilización interurbana cesó sus funciones a raíz de la crisis por el Covid-19.

A juicio de Carter, "la urgencia en materia de transporte que ha generado el toque de queda durante la crisis del Covid-19 ha sido evidente, ya que no solamente en Santiago se ha podido ver gente haciendo largas filas o esperando por espacios muy prolongados un microbús, sino que también en varias regiones del país, donde no se pueden movilizar porque hay empresas que no están funcionando a raíz de la paralización de funciones".

"Hay gente que necesita si o si transportarse en horarios que muchas veces están dentro del toque de queda o en instancias donde definitivamente no hay microbuses para que la gente llegue a sus hogares o en las mañanas se trasladen a sus trabajos; y están necesitados de movilizarse por razones principalmente laborales o de salud", agregó.

Por su parte, Urrutia precisó que "por ejemplo en la región de Valparaíso, muchas empresas interurbanas no están cumpliendo funciones y hay personas que deben trasladarse desde Los Andes, San Felipe, Quillota o La Calera hasta Valparaíso y Viña del Mar y no lo pueden hacer. Entonces sería una buena alternativa el utilizar buses de las instituciones uniformadas porque además debemos sumar que hay terminales rodoviarios que fueron también cerrados".

"Tenemos que evitar que la gente empiece a hacer uso del transporte pirata que ya está proliferando, ofreciendo servicios sin ninguna medida de seguridad ni protección para quienes están transportando", añadió el parlamentario.

Por lo anterior, los legisladores gremialistas anunciaron que le solicitarán tanto a Carabineros como a las FF.AA. que dispongan de sus buses institucionales en todas las regiones del país para que la gente que necesite transportarse en determinados horarios, principalmente en las mañanas y las tardes.

Urrutia indicó que "se podrían establecer ciertas rutas y generar la posibilidad de que la gente pueda usar estos microbuses como instancias de acercamiento desde lugares donde definitivamente no se observa locomoción colectiva en determinados horarios. No se trata que sean utilizados casi como taxis pero si como una forma de poder movilizar a las personas y ayudarlos en los traslados desde y hacia sus hogares, ojalá también para zonas interurbanas que en Chile e incluso en Santiago, existen. Para moverse del centro de la capital a Melipilla por ejemplo, es necesario de transporte que está fuera del radio urbano".

"Creo que el aporte que pueden hacer nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros en esta materia, resulta de vital importancia para ayudar a solucionar la vida de miles de chilenos en todo el país, que están sufriendo cada vez que deben transportarse y verifican en la calle que simplemente no hay locomoción colectiva", cerró el diputado Carter.

