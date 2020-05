Diputados UDI habilitan sus redes sociales para recibir denuncias bancarias sobre créditos Fogape

Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez, Javier Macaya, Patricio Melero, Juan Manuel Fuenzalida e Issa Kort, habilitaron sus redes sociales para recibir denuncias en caso que no se respete el espíritu de la Ley.

Comprometidos en que los bancos cumplan en la entrega de los créditos Fogape los diputados de la UDI, Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez, Javier Macaya, Patricio Melero, Juan Manuel Fuenzalida e Issa Kort, habilitaron sus redes sociales para recibir denuncias en caso que no se respete el espíritu de la Ley.

Recordemos que el principal beneficio de la legislación, en estos créditos, consiste en que el Estado se transforma en el garante de las empresas respecto de las instituciones bancarias, por tanto los montos que se les cobran a las empresas tiendan a ser de UF más un cero por ciento, es decir, que solamente cobren el costo de inflación, y por ende, el CAE que se aplique a los créditos respete el solo cobro nominal de la cantidad prestada, y no el interés que se cobra en tiempos normales.

"Hemos habilitado una línea en nuestras redes sociales para recibir denuncias; esperamos que los bancos estén a la altura, cumplan el reglamento, cumplan las normas y juntos saquemos el país adelante", sostuvo el diputado Jorge Alessandri.

En la misma línea, el diputado Ramírez, señaló que "nos preocupa que el crédito Fogape se ocupe bien, que llegue a las empresas que lo necesitan, que los bancos no pidan más requisitos que los que establece la ley, que las cosas se hagan con la mayor celeridad posible, de tal manera de salvar todas estas empresas, sobretodo las más pequeñas, y de ese modo salvar los puestos de trabajo".

A su turno, el diputado Juan Manuel Fuenzalida sostuvo que "estamos bastante preocupados por el actuar que han tenido los bancos porque hoy en día son muchas las pymes que se encuentran en una situación bastante complicada y que necesitan ese oxígeno para poder subsistir los tres o cuatro próximos meses, vemos que la banca no está dando el ancho, no está a la altura de lo que está ocurriendo y por eso seguiremos fiscalizando y recibiendo denuncias porque acá todos tenemos que poner una cuota de apoyo para salir de esta pandemia que no solamente es de salud, sino también una pandemia económica que se nos viene".

Hace unos días los diputados UDI se reunieron con las autoridades de la Comisión de Mercado Financiero, CMF, para abordar la materia y en La Moneda indicaron que el organismo habilitó un portal de reclamos en donde los usuarios pueden concurrir.

PURANOTICIAC