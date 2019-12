Diputados oficialistas presentan censura contra la mesa de la Cámara por no garantizar la seguridad

Esto luego de los hechos ocurridos este jueves donde feministas ingresaron a la Sala.

Los jefes de bancada de la UDI, Evópli y Renovación Nacional presentaron una censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputados a la que criticaron y acusaron de no garantizar el resguardo de la seguridad de los parlamentarios tras los hechos ocurrido este jueves en el Congreso.

De acuerdo a María José Hoffmann, es inaceptable la falta de valentía que tuvo la mesa al no garantizar el resguardo y trato que se merecen todos los parlamentarios.

"Nos parece que no se han tomado las decisiones correctas para resguardar los desalojos cuando hemos visto la violencia, las interrupciones en la Sala las agresiones a nuestro propios funcionarios del Congreso. Creemos que la mesa le ha faltado la fuerza para hacer respetar la democracia y no se agredan parlamentarios", sostuvo la parlamentaria gremialista.

Hoffmann agregó que "no es posible que estemos encerrados en la Sala por aquellas personas que están alrededor y no nos garantizan la seguridad física".

En tanto, el diputado Sebastián Álvarez (Evópoli) manifestó que el actuar de la actual mesa de la Cámara ha sido una constante en el sentido de no respetar el reglamento interno.

"Esta situación no solo obedece al hecho puntual del día de ayer, sino que ha habido aquí una situación constante de no respetar el reglamento y no hacer valer la Constitución en el respeto de todos los parlamentarios y la ciudadanía", detalló.

Finalmente, el jefe de de bancada de RN, Jorge Rathgeb, indicó que la mesa actualmente no garantiza "que el Parlamento se transforme en un lugar donde se pueda conversar tranquilamente y no estemos expuestos permanentemente a ser agredidos verbalmente e incluso en algunos casos físicamente".

