Diputados Longton y Luck (RN) descartan haber recibido presiones del Gobierno para no promover el voto obligatorio

"Las convicciones no se transan por nada", dijo Andrés Longton, mientras que Karin Luck sostuvo que creen en el voto obligatorio y que "nos vamos a jugar por eso".

Karin Luck y Andrés Longton. Dos de los Diputados de Renovación Nacional (RN) que han manifestado su deseo de que vuelva el sistema de voto obligatorio en las elecciones del país, descartaron haber recibido presiones desde el Gobierno para que cambiaran su postura y se alinearan con lo planteado por La Moneda en cuanto a mantener el voto voluntario.

Desde el Congreso Nacional, el diputado por la zona cordillerana de la región de Valparaíso (Distrito 6), Andrés Longton, aseguró que "no ha habido ningún tipo de presión por parte del Gobierno para que vote en contra. Obviamente que tienen aprensiones y tienen el legítimo derecho de consultarte respecto a tus convicciones en este sentido. Pero yo lo he manifestado claramente: estoy a favor del voto obligatorio, firmé el proyecto y lo he defendido con fuerza".

"Las convicciones no se transan por nada, pero sí, obviamente, el Gobierno tiene el legítimo derecho a tener una posición y de tratar de persuadirte para convencerte de esa posición", añadió el parlamentario RN.

Consultado si esta postura del Ejecutivo obedece a una estrategia de "cálculo político" en favor de Chile Vamos, Longton sostuvo que "puede ser una posibilidad, pero también creo que tiene que ver con que este Gobierno, en su primer periodo (2010 a 2014), impulsó que el voto debe ser voluntario, por lo tanto hay una convicción de que el voto tiene que ser voluntario".

Bajo este contexto, explicó que esto puede obedecer al hecho de "fortalecer el derecho de sufragar, o no, de las personas, y en ese sentido tuvieron una férrea defensa durante el primer Gobierno y me imagino que quieren mantener esa línea, sin perjuicio de que hay un amplio grupo de diputados que consideramos que eso ha debilitado la democracia, las instituciones, la autoridad, y hoy una minoría está sometida a una mayoría que no está sufragando".

Longton concluyó su intervención señalando que "tengo la convicción de que es un derecho, pero también es un deber. Y en ese sentido, para fortalecer nuestras instituciones, mientras mayor cantidad de personas participando tenemos, mayor legitimidad le estamos dando a nuestras instituciones".

Por su parte, la diputada Karin Luck (RN) también descartó presiones desde el Gobierno, indicando que "junto a otros diputados de Chile Vamos hemos sido firmantes de ese proyecto y creo que seguimos pensando lo que creemos y no porque algunos otros o personeros del gobierno creen que no es bueno sacar el voto obligatorio, nosotros creemos que sí y nos vamos a jugar por eso".

Finalmente afirmó que "eso ayudará a tener una mayor representitividad, porque se comprobó que con el voto voluntario la gente dejó de ir a votar y después, la gente dice que no tiene representación, y eso es lo que precisamente estamos buscando nosotros con el voto obligatorio".

