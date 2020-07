Diputados despachan al Senado proyecto que suspende cobro de multas y evita revocación de patente de alcoholes

La medida buscará ser una ayuda para aquellos comerciantes que se han visto duramente afectados durante la pandemia de Covid-19 que afecta al país.

La Cámara de Diputados aprobó por 150 votos el proyecto de ley impulsado por el diputado RN, Andrés Longton, y la diputada PS, Maya Fernández, el cual busca suspender el cobro de multas y evitar la revocación de patentes de alcoholes a los locatarios que han visto severamente disminuidos sus ingresos debido a las medidas de confinamiento social impuestas en el marco de la pandemia por Covid-19.

Sobre el proyecto, Longton señaló que "el 31 de julio se vence la segunda cuota. Los pequeños, medianos empresarios y los emprendedores en general, están hasta el cuello no solamente respecto a que no están generado recursos, sino que además con las deudas que se han generado en todo este tiempo".

"Lo mínimo que podemos hacer en este parlamento, dentro de nuestras facultades, es que no se les cursen multas, que no se les revoque la patente y que no se les cierren los locales. Si no han generado recursos producto se una resolución de la autoridad, no podemos exigirles que a final de mes paguen ciertas obligaciones que ciertamente no pueden cumplir por razones obvias", afirmó.

"Este es un proyecto de fácil despacho que esperamos sacar en el Senado prontamente, y en ese sentido, que sea obligatorio para los municipios no cursar multas, infracciones ni revocar la patente, ya que esta última medida no tiene vuelta atrás", agregó.

Por su parte, la diputada PS Maya Fernández, señaló que "sabemos que los locales, restoranes, los hoteles incluso, no han podido funcionar y no están en condiciones de pagar. Son pequeños negocios que les ha costado mucho sacarlo adelante y no van a poder pagar al 31 de julio las patentes por las condiciones económicas y de pandemia".

"Es una buena noticia porque se aprobó prácticamente por unanimidad, pensando en los pequeños locales que requieren apoyo en este momento y que dan trabajo a muchas personas en nuestro país", finalizó Fernández.

