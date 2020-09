Diputados denuncian "presiones" a parlamentarios por acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso

Diputados acusadores llaman a miembros de la Cámara a tomar una decisión de cara a la ciudadanía y no bajo presiones políticas y gremiales.

Los diputados de RN, Andrés Longton, Gonzalo Fuenzalida y Miguel Mellado hicieron un fuerte llamado a sus pares a apoyar la Acusación Constitucional contra la Jueza Silvana Donoso, en las horas claves previas a la votación del libelo en la sala.

Lo anterior, frente a las dudas de la oposición y que se vieron reflejadas en la votación de la comisión que revisó el libelo, que, si bien fue rechazado, contó con sólo un voto en contra, tres abstenciones y uno a favor, en medio de denuncias sobre las presiones que estaría ejerciendo el poder judicial en los parlamentarios para apoyar a la jueza que liberó a Bustamante.

El diputado Andrés Longton (RN), impulsor del libelo, dijo que "creo que quedó claro, de parte de quienes se abstuvieron, de que no hay duda de que hubo una negligencia e irresponsabilidad manifiesta en cómo se otorgaron estas libertades condicionales en el año 2016, haciendo caso omiso a los antecedentes que eran relevantes para determinar si estas personas, entre ellos Hugo Bustamante, seguían siendo un peligro para la sociedad".

En este sentido, Longton - continuó- "esas pequeñas dudas que manifestaron algunos diputados que se abstuvieron el día de hoy, esperamos aclararlas mañana y convencerlos en la sala de la Cámara de Diputados, porque sin lugar a dudas que hubo un notable abandono de deberes".

Por su parte, el diputado Gonzalo Fuenzalida fue categórico en señalar que la votación de este jueves es crucial respecto de cuál es la posición de los parlamentarios respecto de las víctimas.

LEER TAMBIÉN: Comisión revisora rechazó acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso.

"Será una bonita prueba para que muchos parlamentarios que hablan aquí en la sala defendiendo el derecho de las mujeres o defendiendo el derecho de las víctimas, que mañana digan que votan obviamente a espaldas de las víctimas y respaldan el poder. El poder de influencia que tiene una jueza en nuestro país que toma decisiones y que deja libre sin ningún tipo de fundamento y consideración a personas peligrosas que cometieron numerosos delitos y que las víctimas vinieron a hablar en esta comisión emocionadas y con mucho coraje".

En este mismo sentido, agregó que: "Ojalá mañana estemos a la altura de lo que hay que hacer y de dar un mensaje claro que la libertades condicionales no se dan a diestra y siniestra, sobre todo a personas , a violadores, a femicidas a homicidas en dos o tres minutos , porque pone en peligro a víctimas y a personas inocentes que se transforman en víctimas producto de esas libertades entregadas sin ningún tipo de rigurosidad, ni ningún tipo de deber que tiene que tener un juez en Chile que es cuidar cuando administra la justicia que es a las víctimas y a la sociedad".

En la misma línea el diputado Miguel Mellado agregó que "creo que es un precedente para la democracia y mañana va a quedar marcado en la historia de Chile lo que suceda acá y lo que vote cada parlamentario. La gente no olvida cuando se le da vuelta la espalda a las personas. (...) Creo que la cuestión previa está clara y que escuchen el fondo mañana en la tarde para votar en consecuencia, porque esto marca un precedente para que nunca más queden libres personas que han hecho tremendos asesinatos a chilenos y chilenas, sobre todo mujeres, y que después vuelvan a reiterar lo mismo".

SOBRE PRESIONES

El diputado Andrés Longton, por su parte, denunció las fuertes presiones que estarían recibiendo los parlamentarios para votar en contra del libelo.

"Espero que en la decisión de mañana los diputados y diputadas no se dejen presionar. Que la fuerza de los hechos sea la que los convenza. Que no sean las llamadas, que no sean las distintas agrupaciones o asociaciones gremiales que han ejercido una presión brutal contra algunos diputados, llamándolos, enviándoles mensajes, porque estas decisiones se toman con convicción, de cara a los electores y la ciudadanía, porque precisamente mañana corremos el riesgo de darle en el gusto a todas aquellas personas que dicen que los diputados y diputadas y los políticos defienden sus intereses personales y los intereses de determinados gremios y asociaciones, o en este caso, del Poder Judicial y en particular, de la ministra Donoso", recalcó Longton.

PURANOTICIA