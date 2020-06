Diputados de oposición presentan proyecto que crea impuesto de 2,5% a los “súper ricos” por una única vez

Los fondos recaudados -que rodearían los 6 mil millones de dólares- se usarían para crear una renta básica de emergencia en medio de la pandemia.

Nueve diputados de oposición, desde la DC al Partido Comunista, presentaron un proyecto que crea un impuesto de 2,5% a los "súper ricos", por una única vez, con el fin de utilizar esos fondos, que bordearían los 6 mil millones de dólares, para crear una renta básica de emergencia en medio de la pandemia del Covid-19.

La reforma constitucional fue patrocinada por Gabriel Ascencio (DC), Alexis Sepúlveda (PR), Luis Rocafull (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Giorgio Jackson (RD), Raúl Soto (PPD), Camila Vallejo (PC), Daniel Núñez (PC) y Karol Cariola (PC), pero además comprometieron su apoyo otros 30 diputados del bloque opositor.

El diputado Daniel Núñez (PC), presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que "esperamos que la tramitación en la comisión de Constitución sea rápida y también lo sea en la comisión de Hacienda. Hasta ahora, la UDI, RN y Evópoli no han fijado una postura, no le han dicho transparentemente al país si van a poyar un impuesto a los 'súper ricos'. La UDI dice que los salarios sobre 700 mil pesos de los trabajadores del sector público no deberían ser reajustados. A todo Chile se le pide que hagan un esfuerzo, pero la derecha no toca la fortuna de los ricos en un peso".

El diputado de la Democracia Cristiana, Víctor Torres, explicó que el impuesto se aplicaría al patrimonio total de quienes superen los 22,5 millones de dólares.

Con esto, señala el proyecto, se recaudarían cerca de 6 mil millones de dólares. "La iniciativa ayuda primero a recaudar mayor cantidad de recursos e ir en ayuda de aquellas personas que más lo van a necesitar. Y en segundo lugar establece un principio más igualitario ya que aquellos que más tienen, tienen que poner mucho más para poder salir adelante de esta pandemia. El país tiene que hacer esfuerzos múltiples y es por eso que vamos a respaldar con mucha fuerza este proyecto", añadió Torres.

El jefe de la bancada PPD, diputado Raúl Soto, aseguró que "este proyecto es de total justicia, tenemos que avanzar para derrotar aquella desigualdad y por eso hemos pedido persistentemente más, porque las medidas de apoyo económico han sido insuficientes. El bono Covid-19, el Ingreso Familiar de Emergencia y estas cajas de mercadería no están siendo suficientes, estas medidas deben robustecerse mucho más".

En tanto, Karol Cariola (PC) explicó: "Queremos que los 'súper ricos' hagan un aporte real para que nuestro país tenga una renta básica de emergencia. Por eso es que no solo nos quedamos con la presentación de un proyecto de acuerdo, sino que además presentamos este proyecto de ley y hemos levantado además una carta que lleva el respaldo de distintos representantes de la sociedad civil para poder impulsar una propuesta que nos parece justa, urgente y necesaria".

