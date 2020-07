Diputados Camila Flores y Luis Pardo lideran masivo éxodo de la Bancada de Renovación Nacional

Decisión, a la que se han adherido 10 parlamentarios RN, se debe a la aprobación a la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional que autoriza el retiro del 10% de los fondos de AFP.

Un verdadero terremoto se vive al interior de Renovación Nacional (RN) luego que fuera aprobada en la Cámara de Diputados la idea de legislar la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de AFP.

Esto pues, ya son 10 los diputados de aquel partido que decidieron renunciar a la Bancada RN.

A los ocho que tomaron esta determinación a las pocas horas de la votación, este viernes se sumaron los diputados Luis Pardo y Bernardo Berger, adhiriendo a sus pares Camila Flores, Diego Schalper, Diego Paulsen, Leopoldo Pérez, Cristóbal Urruticoechea, Sofía Cid, Catalina del Real y Harry Jürgensen.

El diputado Berger explicó su decisión indicando que "no es posible continuar compartiendo con personas que no están en la línea y los postulados de RN, sólo pensando en proyectos personales y no colectivos".

De igual forma sostuvo que "jamás había vivido un desaguisado de la magnitud de lo sucedido el día 8 de julio recién pasado. Siempre he entendido, aunque difícil sea, que los acuerdos en temas netamente políticos debemos asumirlos como conglomerado y no con divisiones como fue la lamentable votación aquella".

Cabe recordar que hubo nueve diputados de RN que sí votaron a favor del proyecto de reforma constitucional, los cuales fueron Andrés Celis, Eduardo Durán, Ramón Galleguillos, Aracely Leuquén, Miguel Mellado, Erika Olivera, Pablo Prieto, Hugo Rey y Leonidas Romero.

