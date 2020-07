Diputado Walker llamó a los “13 valientes de Chile Vamos” a mantener voto para retiro de fondos previsionales

El parlamentario DC sostuvo que es importante que mantengan su voto ya que "de nada sirve que hayamos tenido 95 votos la semana pasada si no tenemos por lo menos 93 votos el día de mañana".

El diputado Matías Walker (DC), pidió a sus 13 pares del oficialismo, que la semana pasada aprobaron la idea de legislar el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, a votar de la misma forma este miércoles.

Al respecto, Walker hizo un llamado a la población para que "esté muy vigilante, que siga este debate a través de los medios de comunicación, a través de las radios, a través del canal de la Cámara de Diputados y que puedan interpelar a su diputado cómo va a votar", según consigna BioBioChile.

Asimismo, pidió a "los diputados de Gobierno —especialmente estos 13 valientes de Chile Vamos que dieron la posibilidad de legislar— es muy importante que mantengan esa votación, es muy importante que sientan ese respaldo de la gente, porque van a recibir las presiones del Gobierno más brutales para votar en contra".

El parlamentario de oposición explicó que "de nada sirve que hayamos tenido 95 votos la semana pasada si no tenemos por lo menos 93 votos el día de mañana. De nada sirve haber aprobado la idea de legislar si no conseguimos que al menos uno de los tres artículos se apruebe mañana en particular y tenga 93 votos para que vaya al Senado".

En este sentido, detalló que "si ninguno de los tres artículos tiene 93 votos aprobados el día de mañana, el proyecto no se va al Senado, y se tendría que volver a presentar otro proyecto, entonces es muy importante que podamos tener los 93 votos, sobre todo en el artículo más importante que es el que permite el retiro del 10% en los montos de las AFPs, con un monto mínimo de $1.000.000 y un monto máximo de $4,3 millones".

"Al igual que a nosotros, les han llegado correos electrónicos, les han llegado mensajes por las redes sociales de mucha gente que está esperanzada en que podamos darle la posibilidad de elegir, independientemente de lo que hoy proponga el Gobierno de transferencias directas, de en definitiva poder entregar bonos, pese a que la semana pasada estaban hablando de créditos, yo creo que es muy importante que le demos la posibilidad a la gente de elegir", agregó Walker.

El diputado DC reiteró que "es muy importante que en definitiva todos los parlamentarios nos pongamos una mano en el corazón, saquemos la calculadora política de lado y le demos la posibilidad a los chilenos de poder elegir".

