Diputado UDI que votó a favor del proyecto del 10% de los fondos de AFP se internó por problemas de salud

Christian Moreira hizo noticia la semana pasada por sufrir una descompensación en la previa a la votación para legislar el proyecto.

El diputado Christian Moreira (UDI) informó -vía Twitter- que decidió internarse en un centro asistencial para realizarse exámenes debido a que presenta problemas de salud.

"Cómo es de conocimiento público, desde hace un tiempo, he presentado problemas de salud que han preocupado a mi familia, por lo que se me ha recomendado, y así lo he hecho, la internación en un centro asistencial para realizarme exámenes y tener los cuidados apropiados", explicó en la red social.

Cabe recordar que el diputado gremialista fue uno de los que votó a favor del proyecto de retiro del 10% de fondos previsionales y sufrió una descompensación durante el debate el pasado miércoles.

Según el diputado Andrés Celis (RN), la descompensación se debió a las presiones que habría recibido de parte del Gobierno para que votara en contra del proyecto.}

