Diputado Soto pidió crear “sufragio especial" para personas con Covid-19 en Plebiscito

El parlamentario socialista opositor además emplazó al ministro de Salud tras sus declaraciones en las que afirmaba que las persona con Covid-19 no debieran ir a votar.

El diputado Leonardo Soto (PS) salió al paso de las declaraciones del ministro de Salud, Enrique Paris, quien afirmó que "las personas covid positivo no deberían ir a votar en el plebiscito".

Al respecto, el parlamentario lo emplazó a asumir su responsabilidad y buscar un medio de "sufragio distinto o especial", para los que tengan el virus y así evitar el contagio.

"Me preocupa que el ministro Paris no conozca el problema que tienen que resolver para el día del plebiscito del 25 de octubre, con las personas que tengan contagio activo a esa fecha. Es evidente que no pueden votar en el mismo lugar y hora las personas contagiadas con covid-19, con las personas sanas. Eso obviamente produciría un mayor contagio y un aumento en la abstención electoral", indicó Soto.

Además, sostuvo que "la labor que tiene que desarrollar el ministro de Salud y todo su equipo de especialistas, junto al Servicio Electoral, es buscar un medio de sufragio distinto, especial y diferente, para todas las personas que puedan estar con contagio activo en esa fecha".

A juicio del legislador, "los especialistas deberían crear un voto que idealmente les permitiera sufragar sin trasladarse del lugar donde se encuentran, o residencias que les corresponda ocupar. Para eso existen múltiples alternativas, como el voto por correo, el voto anticipado, o incluso, se les podría llevar la urna de votación. También, se les podría habilitar un recinto que cuente con todas las medidas de higiene".

Finalmente, Soto lamentó "que autoridades con responsabilidades tan claves para un plebiscito seguro no comprendan la naturaleza de su función y del problema y crean que es posible confluir en el mismo lugar de votación, personas que están contagiadas del covid-19 con personas sanas, eso es no entender en que están".

PURANOTICIA