Diputado Sepúlveda (PR) llama al Ejecutivo a "moderar el tono" respecto a cambios en materia de pensiones

Respecto a este cambio al sistema de pensiones, el parlamentario radical sostuvo que "eso lo discutiremos, no en este gobierno", ya que aseguró que "este mandato ya está terminando su periodo".

Luego de la histórica votación en la Cámara Baja, con más de 2/3 de los parlamentarios a favor, el jefe de la Bancada Radical, diputado Alexis Sepúlveda, valoró la votación en tercer trámite legislativo, que despacha a ley el proyecto que permite el retiro del 10% de fondos de pensiones, haciendo un llamado al gobierno a moderar el tono en lo que respeta a cambios sustanciales en materia de pensiones.

"Hago un llamado al gobierno a moderar el tono. Acá no se acaba el país. No entiendo este tremendo impacto que ha generado este proyecto en el gobierno. No pueden ser las palabras del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, por cierto, que hay una amplia mayoría que quiere cambiar el sistema de pensiones. Eso lo discutiremos, no en este gobierno, yo creo que este mandato ya está terminando su periodo", dijo el diputado radical, Alexis Sepúlveda.

El timonel de la Bancada Radical agregó que "este gobierno no puede encabezar un cambio sustancial en el sistema de pensiones en Chile, eso tendrá que hacerlo un nuevo gobierno progresista, que esperamos construir con el conjunto de la oposición para dar respuestas que la ciudadanía está esperando".

El parlamentario radical por la región del Maule, sostuvo en su intervención en Sala que "parafraseando a Joan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día, hoy va a ser un gran día, vamos a aprobar en esta Cámara, no con 95 votos, no con los votos justos como la vez pasada, sino con una amplia mayoría. Yo no entendería quién, después de estas larga discusiones, de estos ruidos de sirena, de estas amenazas, de estas presiones, no veo quién tenga la posibilidad de rechazar la que las familias chilenas tengan una alternativa para enfrentar esta tremenda crisis social y económica que que nos ha generado la pandemia".

PURANOTICIA